最不想再訪哪個國家？全場點名「1地」：食物難吃、景點無聊

原PO好奇詢問，哪個國家去過一次就不會想再去？示意圖／翻攝自Pixabay

國外旅遊該選哪個國家最好呢？一名網友在PTT中發布貼文，表示剛剛看到一個粉專舉行投票，發現南韓竟然是台灣人最不想再訪的國家第一名，理由是食物會吃膩、英文普及度不高、態度冷淡等。原PO認為去南韓時常看到轉角有垃圾堆著，而且水溝味道有點重，但他認為只是區域規劃的問題。因此好奇詢問，哪個國家去過一次就不會想再去？

一名網友在PTT中發布貼文，表示剛剛看到一個粉專對「最不想再訪國家」進行投票，發現南韓是大家投出來的第一名，大部分的原因是「韓國食物吃幾天就膩、英文普及度不高、態度有點冷淡」等，原PO則認為，這些理由都能理解。

廣告 廣告

原PO接著表示，之前去韓國玩也有類似感覺，熱鬧的地方隨便轉角就很多飲料瓶、垃圾堆著，而且水溝的味道有點重。但他覺得應該是區域規劃的問題，其他地方都算是乾淨，「整體來說我還是會想再去一次，畢竟食物很有特色交通也方便」。原PO因此好奇詢問，哪個國家去過一次就不會想再去？

貼文曝光後，不少人留言贊同原PO，認為南韓很好玩，「韓國不是不錯嘛，我沒特別追星，但也滿喜歡那邊的」、「前陣子才去韓國東西好吃，會想再去」。不過，也有人認為南韓很無聊，「韓國，吃不到什麼好東西」、「韓國食物第三天就膩了，景點沒什麼特色」、「韓國真的是爛透，計程車司機素質有夠差」。

綜合網友意見，除了最多人不想再訪南韓，其次是香港，「香港，除了去轉機還可以」、「香港，可以的話連去都不要」、「香港，一生一次剛剛好」、「香港至少美食很多 但回歸後我沒去玩過」、「香港、中國我完全不去，韓國風景很美想再去」。



回到原文

更多鏡報報導

一路凍到明年！今年「冷冬」機率增 對台影響曝光

50嵐「神秘符號」是什麼意思？他喝20年沒看懂 內行人揭正確答案

火鍋店把燃料加湯頭…10人吃完嘔吐！經理稱「沒問題」狂喝5杓湯慘送醫