最不美的一場選美！ 環姐選美會2主席捲詐欺、販毒

墨西哥佳麗Fatima Bosch（左）先前才遭到辱罵，最終戲劇性奪下2025環球小姐后冠。（圖／達志影像美聯社）

今年環球小姐選拔，過程風波不斷，墨西哥佳麗遭到辱罵後，戲劇性奪下后冠，沒想到選美才剛落幕，又爆出新醜聞。主辦單位兩位共同主席，一位被指控販賣毒品軍火，一位涉及詐欺，都被法院發佈拘捕令。

2025年環球小姐選美大賽日前在泰國落幕，墨西哥佳麗法蒂瑪（Fatima Bosch）在先前遭到公開辱罵後，最終戲劇性地奪得后冠。然而，選美盛事的喜悅氣氛卻因主辦單位的嚴重醜聞而蒙上陰影。賽事兩位共同主席同時捲入重大刑事案件，墨西哥籍主席被指控涉嫌販運毒品與軍火，而泰國籍主席則因涉嫌詐欺遭法院發布逮捕令，使這場全球矚目的選美活動被犯罪疑雲籠罩。

本屆環球小姐選美大賽風波不斷，有選手集體離場、評審辭職，甚至有人被抬出會場。法蒂瑪在獲得冠軍的瞬間遮住嘴巴，流露出難以置信的表情。她在得獎後表示，環球小姐大賽是一個強大的平台，因為它為女性提供了一個渴望發聲的空間，能夠來到這裡她感到非常榮幸。

墨西哥總統薛恩鮑姆對法蒂瑪的勝利給予高度評價，他表示很欣賞她在感到不公正時敢於發聲，認為這對所有墨西哥人和所有女性來說都是一個榜樣。儘管賽事充滿爭議，但法蒂瑪和墨西哥仍然迎來了屬於他們的榮耀時刻。

這次選美比賽的爭議源於法蒂瑪先前被公開點名辱罵，引發多位佳麗集體離席抗議的事件。這一系列風波加上主辦單位高層涉及嚴重犯罪的指控，使得2025年環球小姐選美大賽成為一場充滿戲劇性和爭議的盛事。

