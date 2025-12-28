最低下探7度！入冬首波強烈大陸冷氣團來襲 周五起急凍

今晨各地平地最低氣溫約在13至15度，氣象專家吳德榮表示，白天北台灣為多雲時晴，其餘地區大致晴朗；不過，周五至下周一（1月2至5日）清晨入冬以來最強冷空氣抵達，極可能是首波強烈大陸冷氣團，本島平地最低氣溫可能下探至7度以下，提醒民眾務必做好防寒準備。

吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今晨東半部有零散低雲，其伴隨的降水回波大部分在海上、大台北東側、宜蘭，導致零星降雨。最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今白天北台灣轉多雲時晴，其他地區大多晴朗、各地氣溫升；北舒適南微熱、各地早晚涼，宜、花偶有零星降雨的機率。

吳德榮表示，今晚起至周三（31日）東北季風略為增強，北台灣雲量將逐日增多，局部短暫降雨機率也隨之提高，高溫略降、天氣偏涼；其他地區則維持晴朗穩定，白天舒適偏暖，早晚稍涼。

吳德榮表示，周四（1日）起冷空氣南下，氣溫逐漸下降；周五（2日）至下周一（4日）清晨，入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」（台北測站≦12度）的機率高，本島平地最低氣溫可能降至7度以下，提醒民眾做好保暖措施，絕不可小覷。

吳德榮表示，周四、五迎風面北部、東半部有局部短暫雨，背風面晴時多雲。周六、周日各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫雨的機率。4日白天起冷空氣減弱，6日則另有一股冷空氣抵達；不過，無論歐洲（ECMWF）、美國（GFS）的傳統動力模式或AI模式，對4日之後的模擬，準確度已降低，且持續調整，應再觀察，勿急下定論。

