最低免千元！The North Face下殺5折起，2026北面防寒必備單品限時開搶

最近台灣的冬天真的不是說說而已，「冷風一吹，懷疑人生」，又濕又冷的天氣讓體感溫度比實際更冷，已經有一堆人開始翻衣櫃翻到厭世。尤其通勤族最懂，沒穿對衣服、外套，真的會瞬間想回家躺平。

The North Face最厲害的，就是把戶外科技融進日常品項裡，這次幫大家從北面外套到長褲、再從北面衝鋒衣到毛帽，慎重挑出8款，最適合現在冬天的實穿單品。讓大家可以趁1/13-1/16期間，The North Face品牌日下殺5折起，滿額還能加碼領券再折價，以及拿好禮，用最高CP價帶走所有北面防寒神器。怎麼選最聰明，跟著這篇就對了。

最低只要$639，The North Face下殺5折起，1/13~1/16限時特惠，2026冬天必備單品。（圖片來源：Yahoo購物中心）

💥1/13~1/16 The North Face品牌日 下殺5折起 💥

★ 年前最強5折起

★ 結帳再享74折

★ 單一特降專區5折起

★ 滿4500送TNF行李束帶 / 滿8,000送悶燒罐 / 滿14,000送黑色旅行收納袋組

★ 指定品領券滿6,600雙享再折600、8,800雙享再折1,000

單一直降主打必搶：

★ The North Face 卡其色燈芯絨品牌LOGO運動帽｜原價1,780 直降639

★ The North Face 藍色防潑水可調節收納漁夫帽｜原價1,980 直降899

★ The North Face 米白色純棉舒適短袖T恤｜原價1,780 直降799

★ The North Face 黑色LOGO布標簡約針織毛帽｜原價1,480 直降999

1. 直降7千多！The North Face 官方旗艦 北面中性款防水羽絨內裡三合一外套(多款任選)

原價$18,380 ↘ 1/13~1/16快閃價$11,111

下殺61折，直接馬上省7千多！這件一年四季一件搞定，超級強。The North Face防水羽絨外套三合一款，是典型那種買一次、穿很久型外套。外層防水防風，內裡羽絨保暖，平常通勤、旅遊遇到變天完全不用慌，冷就全穿、不冷就拆開，各種天氣自己配。只要穿過這件The North Face外套，就會懶得再換別件，根本離不開它的超級萬用款。1/13-1/16是The North Face品牌日，超級大特惠，這件下殺61折，滿額還能送好禮＋領券再折價，趁現在入手完全就是賺到。

馬上就省7千多，只有1/13-1/16，錯過好康就沒了。（圖片來源：Yahoo購物中心）

2.下殺61折！The North Face 北面 DWR防潑水羽絨外套 男女款(多款可選)

原價$10,380 ↘ 1/13~1/16快閃價$6,312

居然只要61折？穿上北面防潑水羽絨外套，瞬間就懂什麼是輕暖感，如果你討厭厚重卻又怕冷，這件會很對你的胃。DWR 防潑水處理讓日常小雨、小濕氣不用緊張，重點是羽絨的蓬鬆度很夠，但穿起來不會像披棉被那麼厚重。這件北面羽絨外套不是走極地探險路線，而是每天都會想穿出門的那種羽絨外套，保暖度剛剛好，活動度也超靈活。 趁The North Face限時特惠，這件只要61折超誇張，甚至滿額還能送好禮＋領券再折價更划算。

這件只要61折超誇張，防潑水羽絨外套保暖的剛剛好。 （圖片來源：Yahoo購物中心）

3.最低59折！The North Face北面 DryVent防水透氣三合一外套(多款可選)

原價$11,880 ↘ 1/13~1/16快閃價$6,999

花一件的錢入手三件，一件三穿超划算，甚至現省快5千！這款北面三合一外套，版型不會過於寬大，穿起來仍然保有線條曲線，另外DryVent防水透氣，面對下雨、濕冷也沒在怕的，再加上三合一特性，不論是在穿搭或功能性上，都超在線，一件穿遍日常與戶外。The North Face三合一外套CP值超高，等於花一件的錢，買到三件外套。再加上剛好正值The North Face品牌日超特惠，限時只要59折就能到手，滿額還能送好禮＋領券再折價，CP值高到不能再高。

The North Face三合一外套CP值超高，花一件的錢買到三件。（圖片來源：Yahoo購物中心）

4.限時63折！The North Face 北面 DryVent防水透氣衝鋒衣 男女款 (多款可選)

原價$7,380 ↘ 1/13~1/16快閃價$4,599

下殺63折！大家都知道The North Face在戶外有多強，像是這件北面衝鋒衣就是專心把防風、防水、透氣三件事做好。DryVent材質在下雨或颳風，都能阻擋濕氣，同時又不會悶到不舒服，很適合健行、旅遊，甚至是平常通勤騎車的時候穿。The North Face衝鋒衣就是那種天氣一變差，你會第一個抓來穿的實力派。趁1/13-1/16限時特惠，下殺63折，滿額還能送好禮＋領券再折價，超特惠當然直接穿走，冬天有它超安心。

防風、防水又透氣，北面衝鋒衣完全是濕冷冬天的必備利器。（圖片來源：Yahoo購物中心

5.直降超過1千1！The North Face 北面 舒適透氣長袖 男女款 (多款可選)

原價$3,380 ↘ 1/13~1/16快閃價$2,212

直降超過1千1！The North Face衣服材質親膚又透氣，而且穿上身有夠好看，隨便搭一件牛仔褲、棉褲、工裝褲就很可以。超多顏色、款式可以選，不管是一般長袖或是帽踢，The North Face衣服穿起來都超舒服，冬天衣櫃裡有這件，巴不得天天都穿它。尤其是現在正值The North Face品牌日大特惠，現省超過1千1，滿額還能拿好禮＋領券再折價，跟另一半一起穿情侶衣剛剛好，全部包色也完全沒問題。

巴不得天天都穿這件，The North Face衣服真的很舒服。（圖片來源：Yahoo購物中心）

6.直殺46折！The North Face 北面 戶外休閒長褲 男款 (多款任選)

原價$4,380 ↘ 1/13~1/16快閃價$1,999

比半價還低！直殺46折，這種好康怎麼能錯過。這件The North Face長褲，走的是活動度與實穿度兼具，蹲下、走路、久坐、甚至跑跳都不會有束縛感。版型上除了很顯腿長外，簡約設計怎麼穿搭都可以，是那種不論平假日、不論場合，只要出門套上一件The North Face長褲，都不會出錯，外型與活動度通通滿分。趁著1/13-1/16，北面祭出超狂特惠，馬上直殺46折省超大，甚至滿額還能拿好禮＋領券再折價，這一波錯過大概會難過到哭出來。

比半價還低！殺到46折，The North Face長褲，活動度與實穿度兼具。（圖片來源：Yahoo購物中心）

7.下殺55折！The North Face 防水透氣三合一外套 中性款(多款任選)

原價$13,380 ↘ 1/13~1/16快閃價$7,599

一下就砍6千多！北面這次太扯了。如果你在防水外套和保暖外套之間猶豫的話，強烈建議這件The North Face三合一外套直接入，穿法很彈性，攜帶也很省空間。只穿外層，下雨不怕；冷的時候加上內裡，保暖度立刻提升。很適合台灣這種天氣變化大，又或是一天行程多的時候穿。CP值超高，而且版型男女都可以穿，強烈推薦給所有人，剛好碰上1/13-1/16特惠期間，馬上現省6千多，甚至滿額還能拿好禮＋領券再折價，不趁現在穿上它，絕對會後悔。

強烈推薦給所有人，防水加保暖，等於在冬天擁有無敵星星。（圖片來源：Yahoo購物中心）

8.下殺$999！The North Face 北面 黑色LOGO布標簡約針織毛帽 男女款

原價$1,480 ↘ 1/13~1/16快閃價$999

限時殺到$999，當然直接閉眼入。這頂北面毛帽完全是最耐看的簡約實力派。純黑色針織設計，搭配The North Face黑色布標，低調到不行，但一戴上就很有質感。不管是穿羽絨外套、帽T還是衝鋒衣，這頂都能輕鬆自然的提升整體穿搭。懂得都懂，當寒流來襲，首先防寒先防頭。最重要的是，The North Face毛帽居然下殺只要$999，限時限量，當然要趕快手刀搶。

