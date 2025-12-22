最低只要1999元 台南7大公有市場推平價「五星級」年菜

台南市7大公有市土推出「一馬當鮮，佳餚滿筵」年菜，市長黃偉哲出席推薦，邀請民眾以實惠價格輕鬆圍爐過好年。(記者蔡文居攝)

〔記者蔡文居／台南報導〕迎接馬年春節，台南市經發局市場處推出「一馬當鮮，佳餚滿筵」年菜， 集結台南市崇義、開元、文華、仁德、麻豆、玉井及學甲等7大公有零售市場，號召在地特色攤商聯手端出精緻年菜，從傳統手路菜到創意年節料理一應俱全，其中菜最低價格只要1999元。

台南市長黃偉哲表示，南市7大公有市場推出的年菜，應有盡有，均為各地市場商家特地推出的道地的年菜，不僅獨具傳統美味，也是「五星級(台語有省錢)」的年菜，邀請民眾以實惠價格輕鬆圍爐過好年。

廣告 廣告

台南市經發局今天在南市府舉辦「一馬當鮮，佳餚滿筵」年菜記者會，由市長黃偉哲、經發局長張婷媛、市議員沈震東、各市場年菜代表出席推薦。

南市經發局表示，「一馬當鮮，佳餚滿筵」年菜，象徵豐收喜慶與團圓幸福，今年攤商報名情況相當踴躍，各市場年菜今天起於市場處臉書開放預訂。

今年各種年菜選擇多樣，價錢從最多8千元到不足2千元的年菜都有，價格實惠，年味不變。其中，麻豆第五公有零售市場「麻豆許媽媽」推出精巧4道年菜，包括生食級干貝、超大蒲燒鰻、特大熟白蝦、松葉蟹味棒4道年菜，只要1999元。

市場處表示，今年年菜，各市場推出多款招牌佳餚，像是崇義市場的「一品魚翅佛跳牆」、「福滿韓式人蔘雞」；開元市場「富杯杯」的「金線蓮燉雞湯」與「炙燒烏魚子」；文華市場「趙咖先生」的「吉祥如意魚翅羹」與「金豬肋排賀團圓」；仁德市場推出整組澎派年菜組合；玉井市場「順興號」主打「藥膳養生雞」與「港式佛跳牆」；學甲市場「福濬食品」推出「紅燒鳳梨家鄉雞」與「干貝蓮子魯」。更多市場年菜資訊，可至臉書「台南市市場巡禮粉絲專頁」及「台南市市場處官網」查詢。

南市7大公有市場推出的年菜，應有盡有，均為各地市場商家特地推出的道地的年菜。(記者蔡文居攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

林聰明外帶沙鍋魚頭撈出大蟑螂！ 業者：停業2日清消、啟動退款機制

他叫余家昶！當年說會挺身阻止鄭捷 11年後真的做到

51歲美魔女生日席開80桌 白冰冰、兩高材生兒子都來了

LTN投票箱》連馬斯克都關注 你認為台灣少子化的原因是？

