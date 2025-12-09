最低工資上調保費跟漲 逾297萬勞工受影響

最低工資即將調漲，勞工與雇主的保費負擔也將隨之上揚。明(2026)年1月1日起，基本工資將調高至2萬9,500元，勞保、就保、職災保險及勞工退休金提繳的投保薪資級距因而同步更新。據統計，此次調整涵蓋逾千萬件投保資料，光是勞保項目便有約297萬名被保險人會由系統自動更新級距。

此次修正的核心為提高最低級距，並刪除部分金額等級。「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工職業災害保險投保薪資分級表」的第1級月投保薪資，將自原本2萬8,590元調升至2萬9,500元，原列第2級的2萬8,800元則自表內刪除，其餘級距維持不變並整體順移。以領取最低工資的全時勞工為例，新年度勞保費率為12.5%，月負擔約738元，較目前增加23元；雇主部分約提高79元，政府負擔高出約369元。

廣告 廣告

勞工退休金制度同樣受到影響。「勞工退休金月提繳分級表」第25級工資自2萬8,800元上調為2萬9,500元，第26級下限配合調整，其餘級距維持不變。所有以2萬8,590元與2萬8,800元提繳勞退的勞工，明年起將統一適用新版級距，對象包括全時與部分工時勞工、職訓受訓者、身心障礙者庇護性就業者，以及職業工會低收入會員等。

另一方面，由於最低工資等同災保的投保薪資下限，因此職災保險以2萬8,590元及2萬8,800元投保的所有被保險人，自元旦起統一調整為2萬9,500元。各類保險合計受影響人數龐大，其中就保預估約113萬人、災保約423萬人、勞退新制約126萬人。

為減輕投保單位作業負擔，勞保局已主動更新相關投保金額，並於11月保費繳款單背面公告內容。包含被調整名單在內的「異動被保險人計費清單」，將於明年2月25日前隨同各項保費或勞退提繳繳款單寄送；使用網路申辦者則可於e化服務系統下載查核。如資料與實際情況不符，投保單位可在繳款期限內提出修正。

勞保局強調，最低工資調漲帶來的級距更新，目的在避免投保薪資低於基本工資，同時確保勞工在勞保、就保、災保與勞退制度的保障均能正常累積，不因級距落差而出現保障斷層。

原文出處

延伸閱讀