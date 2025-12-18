最低工資差額配套出爐 20億納稅錢補助納移工惹議

勞動部18日透過20億元的關稅特別預算委託經濟部辦理「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」，但補貼卻納入外國人名額惹議。（報系資料照）

最低工資審議會日前拍板定案2026年最低工資月薪調整至2萬9500元、時薪調整為196元，但也要求勞動部應與經濟部研擬方案提供受美國關稅等國際情勢影響的產業提供配套措施、擬比照新冠肺炎期間補貼最低工資差額，勞動部18日透過20億元的關稅特別預算委託經濟部辦理「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」，但補貼首度納入外國人名額計算惹議。

據悉，勞動部規劃製造業營業額衰退達一定比率以上即可適用本方案，將以仍在今年某月份投保最低工資級距及其以下的人數及115年人數計算定額補貼費用。

勞動部曾在111年及112年分別祭出「最低工資差額補貼」，當時對象僅限投保就業保險的勞工、因此就排除掉無法投保就業保險的外國人，但此次卻用「職業災害保險」對象的勞工比對，則會包括外國勞工等。

據統計，目前共有約7.5萬家事業單位、聘用87萬2226名投保最低工資級距的勞工，其中外國人約占半數。勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅表示，先前新冠肺炎疫情期間主要補貼服務業及內需製造業等，使用移工比率低，本次受國際情勢影響多衝擊製造業、聘僱移工比率高，補貼方案重要的是要支持受國際情勢影響的傳產和中小企業，若把方案排除移工，將會減少和削弱對這些傳產與中小企業被幫助的力道。

