最低工資明年調漲 勞動部編20億元補貼製造業薪資

明年最低工資將調漲，為減緩美國關稅衝擊、支持勞工安定就業，勞動部今天(18日)公告，將委託經濟部產業發展署辦理「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」，鎖定受衝擊較大的製造業，補貼領取最低工資的本勞與移工，預算約新台幣20億元。

勞動部指出，此案補貼對象以受美國關稅影響以製造業為主，條件是以114年(2025)營收相較前一年度113年(2024)減少達一定比率，並依據最低工資聘僱人數定額補貼，聘僱對象包含本勞及移工，預算額度為新台幣20億元。勞動部勞動力發展署副署長陳世昌說：『(原音)那所需的經費則是由勞動部的勞動力發展署來編列，編列因應國際情勢特別條例下的特別預算來做支應，整個支應規模以不超過20億元的預算規模為原則來做補貼。』

廣告 廣告

由於製造業聘僱移工人數多，所以這次補貼並未排除移工。勞動部勞動條件司司長黃琦雅說：『(原音)這一次主要補貼的對象是製造業，而製造業裡面大部分的企業都有使用移工，所以我們為了要符合剛剛提到的補貼企業，是為了要支援企業、配合最低工資補貼，讓企業裡面僱用的勞工就業安定，因此我們這一次的補貼對象是沒有排除移工。』

黃琦雅也說，公告委託之後，經濟部產發署也會儘速公告補貼作業要點的具體內容來協助產業，在明年元旦最低工資上路後實施。

勞動部在2022年及2023年因應COVID-19疫情也曾委託經濟部辦理基本工資補貼，當時對象主要是服務業，補助標準為月薪員工每人每月920元、時薪員工560元，補貼期間最多6個月。(編輯：許嘉芫)