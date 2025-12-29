最低工資補貼公布 全職員工每月補貼910元

▲政府調漲最低工資後，仍可維持邊際勞工安定就業，經濟部與勞動部於2026年合作推動製造業最低工資補貼，針對營業額減少10%以上之製造業者提供補貼，全職員工每人每月補貼910元、部分工時員工每人每月補貼480元，最多補貼6個月，以降低受影響製造業薪資給付負擔。（示意圖／取自Pexels）

[NOWnews今日新聞] 因應國際情勢變動、美國對等關稅及匯率波動對國內製造業營運造成之衝擊，在政府調漲最低工資後，仍可維持邊際勞工安定就業，經濟部與勞動部於2026年合作推動製造業最低工資補貼，針對營業額減少10%以上之製造業者提供補貼，全職員工每人每月補貼910元、部分工時員工每人每月補貼480元，最多補貼6個月，以降低受影響製造業薪資給付負擔。



勞動部9月26日召開最低工資審議會，決議自2026年1月1日起，每月最低工資由28,590元調升至29,500元，時薪由190元調整為196元，另並考量近期國際情勢變動衝擊，恐增加製造業者營運負擔。



政府為穩定就業環境，決定於「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」中編列20億元，給予受衝擊事業最低工資調漲之差額補貼。



據補貼作業要點規定，補貼對象為依法辦理公司登記、商業登記或有限合夥登記，且具製造業稅籍之事業，其營業額符合2025年5及6月至2026年3及4月之任一期(二個月)，較前一年度同期減少達10%以上者，最多給予2026年1月至6月期間之補貼，全職員工每人補貼上限5,460元（每月910元*6個月）、部分工時員工每人補貼上限2,880元（每月480元*6個月）。



延伸閱讀：明年最低工資調升！勞動部編20億補貼救製造業 首次納入移工



另外，勞動部日前表示，據最低工資聘僱人數定額補貼，聘僱對象包含本勞及移工，勞動部推估，此次將有7萬5000家企業，38萬移工、208萬本國勞工受惠。



勞動部當時說明，勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅說，受到美國關稅影響聚焦在製造業，其中絕大部分是傳產跟中小企業，這些產業都進用很多移工，如果將移工排除在外恐會影響到這些企業，因此決定將移工納入補助範圍內。



產發署受理申請日期為2026年1月15日起至2026年6月30日止，或至經費用罄為止。申請方式採線上登記申請，申請應備資料包含申請書(含申請事業基本資料、投保證號等)及申請事業存摺影本，補貼作業要點內容可至經濟部產業競爭力發展中心網站查詢，如有其他疑義，可撥打0800-000-257，有專人提供服務。

