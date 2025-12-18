最低工資補貼製造業 移工也納入！估7.5萬家企業受惠

勞動部將針對製造業，推出最低工資補助。資料照。李政龍攝



明年最低工資調漲，美國關稅也持續影響，為支持勞工安定就業，勞動部擬推企業工資補助，以製造業為主，補貼計算對象除本國勞工外，首度納入移工，預算額度20億元，推估7.5萬家企業受惠。

勞動部今（12/18）公告，委託經濟部產業發展署辦理「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」，由產發署訂定工資補助細節。

2023年疫情期間，勞動部曾推出「基本工資補貼方案」，補貼對象為「受國際情勢及關稅影響的製造業廠商」，這次因應美國關稅及基本工資調漲，推出最低工資補貼，即參考過去內容，兩者不同的是，這次方案納入移工。

勞動條件及就業平等司司長黃琦雅說明，主要是受影響的製造業中有許多傳統產業和中小企業，他們聘僱移工的比例很高，勞動部勞發署副署長陳世昌補充，有的佔比達92.5%，如果補助只計算本國勞工，很多企業將無法獲得補助，因此納入移工。

勞動部初估，製造業約7.5萬家企業以最低工資聘用員工，目前聘僱移工人數38萬人、約15%，本國勞工208萬，本國勞工佔比為84%，若再參照2023年執行率約5成，估算經費約20億元。

