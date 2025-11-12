最低工資補貼「一定會做」！洪申翰：是否由就安基金支應再議
勞動部近年已祭出多次最低工資補貼，提供聘僱最低工資勞工雇主補貼，但過去都從應用於「提升勞工福祉」等用途的就安基金用來補貼老闆，應符合法遵義務而惹議，今年最低工資審議會依舊決議要予以補貼，是否會再從就安基金支應？勞動部長洪申翰12日受訪時表示，「補貼一定會做」，但是否會從就安基金補貼則會從各種方案中思考。
若以過去數次作法，最低工資補貼往往是經濟部規畫相關補助要點，補助預算則來自勞動部「就業安定基金」，而就安基金因日前的演唱會等爭議，已被立委嚴加看管，如果今年再以「提升勞工福祉計畫」為由，但事實上卻是用來補貼雇主減少成本，恐怕會衍生出更多爭議。
最低工資審議會日前決議指出，2026年起每月最低工資由2萬8590元調整至2萬9500元，調升910元，調幅3.18％；每小時最低工資則比照每月最低工資調幅，由190元調整至196元；並請政府針對受美國關稅等國際情勢影響的產業提供配套措施建議，勞動部將與經濟部儘速研擬相關方案。但至今已逾1個多月但仍未提出方案。
立法院12日邀請勞動部業務報告，洪申翰報告前受訪時表示，為協助因應美國關稅等國際因素而受到衝擊的企業，並照顧比較低薪的邊際勞工調漲最低工資情境，最低工資審議時勞資團體對於補貼有共識，目前正與經濟部密切研議，補貼計畫、作業要點等，會在年底前來公布，並由經濟部來辦理補助。
是否會從就安基金補貼雇主？洪申翰說，目前就各種方案評估中思考，但補貼一定會做。
此外，針對巨大遭美國海關發暫扣令事件，洪申翰說，希望能夠協助企業建立可執行管理的架構，並就勞動人權風險評估、改善降低強迫勞動風險指引外，目前也在盤點檢討相關法規，以符合國際要求。
外國人來台工作人數已超過百萬人，外界關切管理人力短缺等問題，洪申翰說，目前積極跟人事總處爭取員額因應，人總也同意給予勞動部22個正式人力編制名額，以強化政府跨國勞動力引進的角色及功能，未來還是會積極爭取並檢討。
其他人也在看
【土象星座運勢】11/11 金牛座凝聚共識、處女座遠離是非、摩羯座處理財務
★金牛座：容易處理家庭財務、房地產借貸事宜。需要和家人、夥伴達成共識。 ★處女座：低調生活，解決問題，稍作休息。注意交通安全，遠離是非人事物。 ★摩羯座：容易處理共有財務、交易、議價、借貸。留心派系衝突或利益爭奪。太報 ・ 1 天前
南投竹山天梯復建休園 預計明年3月重新開放
【記者林玉芬/南投報導】南投縣竹山梯子吊橋園區因113年7月凱米颱風造成園區內玉福吊橋及部分步道損壞，今年3月3日起休園迄今，園區災修復建工程預計明年2月底完工，3月重新開放。 南投縣風景區...自立晚報 ・ 14 小時前
明年起時薪更好賺！同工時比月薪多領5000 專家：缺工惡化
基本工資調漲後，時薪工作可能比月薪制度更有吸引力！健身房兼職人員室樺認為，選擇時薪工作能兼顧課業與演員夢想，「麵包要顧，夢想也不能放棄」。健身房業者周慶安也感受到這股趨勢的衝擊，正職人員越來越難找，許多人希望經營自媒體或追求平衡的生活品質。人力銀行統計，今年前三季兼職應徵人數增加14%，而正職應徵人數則持平，這對住宿、餐飲及零售等產業造成嚴重影響，也加劇台灣缺工問題！TVBS新聞網 ・ 22 小時前
海上修風機「裝備重2公斤」 離岸風電技師需5大訓練才能出海
台灣離岸風電產業蓬勃發展，預估2030年需求將達2萬名專業人員！每日清晨，維修團隊全副武裝出海，在海上嚴峻環境中，謹慎評估天候風險，展開風機維護作業。西門子歌美颯等業者與台灣風訓中心攜手合作，透過高空作業、海上求生等五大嚴格訓練，為新興產業培育本土人才，逐步建立台灣自己的風能團隊。儘管目前仍有5千至1萬人以上的人才缺口，但隨著產業規模擴張、技術日趨成熟，台灣正穩健邁向風能自主之路！TVBS新聞網 ・ 1 天前
「你以為醫師最賺？」其實這行月薪更高！台灣最賺錢行業震撼出爐
台灣最賺錢行業出爐！根據主計總處公布的2025年9月最新薪資統計，全體受僱員工平均總薪資達57,452元，年增1.85%。其中，金融及保險業以平均經常性薪資70,715元拿下全台第一，擊敗工程師與醫師等傳統高薪族群，穩坐薪資「天花板」，成為今年最吸金的行業。(記者唐家興)三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
回應巨大案！勞動部：研議「強迫勞動風險指引」全面檢討企業勞動條件與保障
美國海關暨邊境保護局（CBP）月前以勞權問題為由，對我國自行車龍頭巨大發布暫扣令，行政院長卓榮泰提出三項回應，其中一項是勞動部就勞動條件及勞動保障提出指引。部長洪申翰今（11/12）日表示，正在研議能協助企業來辨識強迫勞動行為，也評估相關風險的行動之一，不管是勞動人權的風險評估或是預防、改善、降低強迫勞動風險的一套指引，正與經濟部討論和合作。太報 ・ 13 小時前
巨大涉強迫勞動 洪申翰：研議指引助企業辨識風險
巨大集團旗下的捷安特日前被美方指控強迫勞動，美國海關暨邊境保護局（CBP）月前以勞權問題為由，對我國自行車龍頭巨大發布暫扣令，行政院長卓榮泰昨日答覆立委質詢表示，已指示經濟部、勞動部全面性檢討，提出讓大家可遵守的相關指引。對此，勞動部長洪申翰今（12）日表示，正與經濟部討論，訂定可預防、改善、降低強自由時報 ・ 10 小時前
「山林裡的千萬垃圾？」 南投吊橋步道退燒引熱議
南投縣天空之橋、天空步道曾是地方吸客亮點，但同質性高、熱潮退燒，加上風災損害，部分景點停業或閒置，被批「山林裡的千萬垃圾...聯合新聞網 ・ 6 小時前
《金融》最低工資補貼「一定會做」！洪申翰：是否由就安基金支應再議
【時報-台北電】勞動部近年已祭出多次最低工資補貼，提供聘僱最低工資勞工雇主補貼，但過去都從應用於「提升勞工福祉」等用途的就安基金用來補貼老闆，應符合法遵義務而惹議，今年最低工資審議會依舊決議要予以補貼，是否會再從就安基金支應？勞動部長洪申翰12日受訪時表示，「補貼一定會做」，但是否會從就安基金補貼則會從各種方案中思考。 若以過去數次作法，最低工資補貼往往是經濟部規畫相關補助要點，補助預算則來自勞動部「就業安定基金」，而就安基金因日前的演唱會等爭議，已被立委嚴加看管，如果今年再以「提升勞工福祉計畫」為由，但事實上卻是用來補貼雇主減少成本，恐怕會衍生出更多爭議。 最低工資審議會日前決議指出，2026年起每月最低工資由2萬8590元調整至2萬9500元，調升910元，調幅3.18％；每小時最低工資則比照每月最低工資調幅，由190元調整至196元；並請政府針對受美國關稅等國際情勢影響的產業提供配套措施建議，勞動部將與經濟部儘速研擬相關方案。但至今已逾1個多月但仍未提出方案。 立法院12日邀請勞動部業務報告，洪申翰報告前受訪時表示，為協助因應美國關稅等國際因素而受到衝擊的企業，並照顧比較低薪的邊時報資訊 ・ 12 小時前
台積電權重過大「鎖住」千億美元主動基金，單一持股上限成績效枷鎖
【財訊快報／陳孟朔】AI行情推升台積電(2330)(美股代碼TSM)股價今年大漲、指數權重持續走高，卻讓受制於單一持股上限規範的主動基金難以把持股比重拉齊指數，形成「看多也吃不滿」的制度性低配。外電報導，市場估算，至少約1,000億美元的主動資金受困於單一持股10%上下的風險紅線，難以完全捕捉權重股帶來的超額貢獻，績效承壓之勢浮現。投資圈指出，此一枷鎖不在基本面，而在制度面。許多跨境公募與保守型授權帳戶遵循的投資規則，對單一證券曝險設有上限，致使經理人即使看好趨勢，也必須在合規與追指數之間折衝。當台積電在主要指數中的占比屢創新高，主動基金「天花板」卻不動如山，指數與主動的剪刀差易被放大。為縮小落差，不少經理人轉向使用期貨、選擇權等衍生品微調曝險，或拉高與台積電高度相關的供應鏈個股權重，試圖以「相關性組合」複製β。然而買方坦言，台積電在先進製程的定價力與現金流穩定性難以被完全替代，替代性的β難免折扣。與此同時，被動資金依規則可更貼近權重，較能完整反映權重王的上行；主動資金則在風險控管紅線前踩煞車。若權重進一步上修而規範不變，主動與被動的績效分岐恐延續，並可能引發資金持續向被動產品傾斜的結財訊快報 ・ 13 小時前
《基金》大陸經濟穩步復甦 助攻A股回升
【時報-台北電】大陸經濟持續在低成長環境中穩步修復，法人指出，政策改革、內需消費與資金動能成為市場主要支撐。儘管短線仍面臨數據空窗與外部不確定性，但「反內捲」政策與居民高儲蓄潛能可望推動中長期市場回升。 聯博集團新興市場價值型股票投資長John Lin表示，雖然地緣政治風險依然存在，但市場對負面消息的敏感度已下降。隨著大陸推動資本市場改革、改善公司治理與提振投資人信心，市場結構正朝健康化發展。不過，在外部需求未明朗前，北京大規模刺激政策的機率仍低，經濟預料將維持數季「低成長、緩修復」。 展望第四季，「反內捲」已成大陸2025年經濟方針之一，政策焦點將放在改善競爭秩序與提升產業效率，受惠產業橫跨太陽能、電動車、銅礦與畜牧等上中下游供應鏈。此外，內需導向產業如金融科技、運動服飾與能量飲料仍維持高速成長，AI基礎建設題材則具長期投資價值。 PGIM保德信中國中小基金經理人陳舜津分析，大陸第三季GDP增速符合預期，第四季有望完成全年目標。財政政策持續加碼將帶動基建投資回升，出口動能則來自非美地區。不過，由於去年同期消費基期偏高，加上「以舊換新」政策邊際效應遞減，內需回升力道受限。 第二季以來固時報資訊 ・ 14 小時前
第一金加入主動式ETF戰場！00994A鎖定強勢台股 官股投信第一檔
台股主動式ETF表現亮眼，吸引投資人目光，投信業者也紛紛推出新商品，像是第一金投信也投入戰場，將發行主動式台股ETF，成為首家投入主動式ETF戰場官股投信。品觀點 ・ 11 小時前
官股投信加入主動式ETF戰場！第一金首檔主動式ETF00994A准募
台股頻創高，台股主動式ETF市場交易熱絡，第一金投信成為發行主動式台股ETF新兵，也是首家投入主動式ETF戰場官股投信。00994A鎖定強趨勢產業、篩選最強勢個股，同時基金也獲准適用躍進計畫優惠，第一大持股權重最高可達30%，基金操作上可以鎖定重砲個股集中火力投資，拉高投資勝算，也有利投資組合緊跟投資市場脈動。00994A月初已獲准募集，預計自12月15日起開始募集。太報 ・ 12 小時前
《基金》越南經濟成長強勁 相關ETF、基金可卡位
【時報-台北電】越南第三季經濟成長率年增8.23％，不僅優於預期的7.15％，也較第二季的8.19％再度攀高，展現強勁動能，越南政府積極推動改革並維持寬鬆金融環境，使經濟自年初以來維持穩健上行，維持今年全年經濟成長目標8.3％至8.5％，只要不發生重大外部干擾，全年8％成長目標可望達成。 富邦越南ETF（00885）經理人陳仲愷表示，第三季經濟數據與企業獲利表現均穩健，凸顯越南內需與出口雙引擎復甦，明年經濟成長率目標將挑戰雙位數10％，顯示政府對未來經濟成長具高度信心。即使在全球貿易不確定性仍存之際，越南經濟展現明顯韌性。 基礎建設投資亦持續推進。越南建設部近期提交重大決議草案，啟動鐵路等重點項目。其中南北高鐵被列為國家優先建設，預計投資金額達1.7兆越南盾（約640億至660億美元），目標在2035年完工，將為區域經濟發展帶來長期紅利。 越南股市於今年10月宣布確定自邊境市場升級為次級新興市場，預計明年正式納入富時新興市場指數。參考台灣1996年晉升MSCI新興市場指數經驗，市場普遍在入列前後出現顯著多頭行情。隨越股邁向國際化，市值與資金面紅利值得期待。建議對具長期布局觀點，可採取定時報資訊 ・ 14 小時前
藍白擬停砍年金，10年多撥補3600億全民買單！公教年改未竟，半途而廢將讓退撫基金提前破產
國民黨、民眾黨推動「反年改」修法，擬停止調降公教人員年金，力拼年底前完成三讀。公教年改絕不能開倒車，於此同時政府也應加速啟動空轉七年的勞保改革，才能消弭各職業間的對立。今周刊 ・ 11 小時前
主動式台股ETF風起雲湧！4檔新兵12月參戰 市場規模爆發式成長
主動式 ETF 今年初開放後百花齊放，台股主題更是兵家必爭之地，00981A、00982A 近月績效突出引起投資人熱議，帶動台股主動式 ETF 整體規模快速成長，12 月又有 4 檔新兵加入戰局，鉅亨網 ・ 11 小時前
月月配！FT金融債10+ 00986B ETF今上櫃 瞄準摩根大通、高盛等長天期金融債
近期台股高檔震盪，部分投資人也轉向追求穩定收益與防禦型資產。富蘭克林華美投信今 (12) 日推出「FT 金融債 10+」ETF (00986B-TW) 正式掛牌上櫃，主打長天期投資級金融債市場，鎖定摩根大通、美國銀行、高盛等國際鉅亨網 ・ 11 小時前
00994A第一金台股趨勢優選主動式ETF准募
台股頻創高，台股主動式ETF市場交易熱絡，第一金投信成為發行主動式台股ETF新兵，也是首家投入主動式ETF戰場官股投信。第一金台股趨勢優選主動式ETF （00994A），月初已獲准募集，預計自12月15日起開始募集。中時財經即時 ・ 12 小時前
北北基桃颱風假不一致 上班族怎麼辦？勞動部解答了
鳳凰颱風來襲，11日部分縣市宣布停班停課。勞動部表示，勞工所在縣市宣布停班停課後，可不出勤，雇主不得視為曠工、遲到，亦不得強迫以事假處理、扣發全勤獎金或要求補班。若因業務需要出勤，雇主應提供通勤協助，並事先於勞動契約、團體協約或工作規則中明定相關內容。中時財經即時 ・ 1 天前
為罷免唱衰免巴氏量表 藍黨團轟洪申翰「0分部長」下台剛好而已
[Newtalk新聞] 今年7月26日大罷免投票前，勞動部長洪申翰透過臉書發文，抨擊在野黨通過多項爭議法案，並談及《就業服務法》第46條修正案，有關80歲免巴氏量表，「很可能導致重症的家庭更難找得到外籍看護。」國民黨立法院黨團書記長羅智強今（12日）表示， 如今真相大白，修法上路三個月以來並未造成移工大量缺口，這樣的部長在總統賴清德眼中也許100分，但對人民來說，就是個0分部長，公開道歉，下台負責剛好而已。 洪申翰7月25日在臉書發文提到，幾個最最爭議的法案，包括：《立法院職權行使法》、《選罷法》、《憲法訴訟法》、《財劃法》、114年度總預算乃至《就服法》80歲免巴氏量表的修法，都有一個非常相近操作模式，快速過水似的的出委員會，再跳過立法院長韓國瑜主持的朝野協商，再立法院會限制表決前的逐條發言，直接二、三讀表決。 洪申翰更舉例，用《就服法》第46條的80歲免巴氏量表的修法過程，這個條文如果這樣的修訂，短時間就會湧進大量80歲以上但相對健康的長者，來申請外籍看護。在外籍看護供給有限，以及移工「棄重（症）擇輕（症）」的傾向上，很可能導致重症的家庭更難找得到外籍看護。 時隔近3個半月後。羅智新頭殼 ・ 4 小時前