最低工資補貼 製造業員工月領910元

經濟部29日宣布，與勞動部合作啟動「115年製造業最低工資補貼計畫」。示意圖，非新聞事件當事人。（本報資料照片）

台灣勞工民國115年的最低工資將從28590元上調至29500元，時薪190元調升至196元，加上國際地緣政治緊張、美國對等關稅以及匯率劇烈波動等影響，經濟部29日宣布，與勞動部合作啟動「115年製造業最低工資補貼計畫」，針對受衝擊導致營業額衰退達10％以上的製造業者，將編列20億元預算，提供為期半年的勞工薪資補貼，全職員工每人每月可補助910元。

經濟部考量國際關稅衝擊，加上明年起最低薪資將上調，因此從韌性特別預算中撥款20億元，透過產發署執行補貼審核，希望可維持邊際勞工穩定就業；此次補貼對象主要鎖定具製造業稅籍，且實質受景氣影響的事業，申請門檻需符合114年5、6月至115年3、4月間任2個月營業額，較前1年同期減少達10％以上。

經濟部官員解釋，主要是美國總統川普在今年4月宣布對等關稅，以及匯率的劇烈波動，衝擊台灣相關製造業，因此補助的產業僅限製造業，而受創的認定將採寬鬆標準。

產發署指出，補貼的標準為全職員工每人每月910元，部分工時人員每人每月480元，最高補貼6個月，而移工的最低工資調升也在申請範圍內，但須符合適用最低工資的條件。

產發署表示，補貼期間為115年1至6月，而受理申請起迄時間從1月15日至6月30日止，或經費用罄為止，為簡化流程全面採取線上登記。