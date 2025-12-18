最低工資調升 勞動部編20億補貼製造業、納移工

（中央社記者吳欣紜台北18日電）最低工資將調漲，勞動部今天委託經濟部產發署辦理最低工資補貼方案，以不超過20億元補貼受國際情勢影響的製造業，並將移工納入，協助以聘僱移工為主要群體的傳產及中小企業。

勞動部9月中旬召開最低工資審議會，會中拍板明年1月起，月薪從新台幣2萬8590元調高為2萬9500元、時薪從190元調高為196元，近247萬名勞工受惠。勞動部當時指出，將針對受美國關稅影響的產業提供配套。

勞動部勞動力發展署副署長陳世昌今天向媒體說明，勞動部已經公告委託經濟部產業發展署辦理115年最低工資補貼措施，盼支持產業配合政府調整最低工資時，仍可以維持邊際勞工就業安定。

陳世昌說，115年最低工資補貼方案會參照以往COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間曾辦理的基本工資補貼方案，補貼對象以受國際情勢影響的製造業廠商，且營運確實受影響者。

陳世昌表示，所謂營運受影響是指企業營收相較於前一個年度同期減少一定比例作為判斷標準，補貼金額將以個別企業中投保最低工資投保級距內的投保人數來計算定額補貼費用。

陳世昌指出，這次經費由勞動力發展署編列，由「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」的特別預算來支應，原則上不超過20億元，至於補貼金額、時程等細節，後續待產發署公告。

勞動部111年及112年也曾推動基本工資補貼方案，當時因補貼對象為服務業，服務業沒有聘用移工，因此移工並沒有納入補貼計算基礎，但115年的最低工資補貼方案則確定將移工納入。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅說，這次最低工資補貼方案主要支持受國際情勢影響的傳產和中小企業，而它們也是聘用移工的主要群體，因此若將此方案排除移工，將會減少和削弱對這些傳產與中小企業及他們所屬勞工被幫助力道。

根據統計數據，目前有進用產業移工的製造業有4.7萬家，其中屬於傳產有4.6萬家，而100人以下製造業也有4.3萬家、占比92.5%。（編輯：管中維）1141218