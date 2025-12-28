最低工資調漲明年上路 247萬勞工受惠

2026年勞動新制上路-守護勞工不停歇

勞動部宣布，明年元旦起最低工資調升，月薪由28,590元調至29,500元，時薪調為196元，預計247萬名勞工受惠。勞動部明年將同步推動育嬰留停彈性化、病假不得不利處分、職災資訊透明化以及升級攬才專法補足人力缺口等五大面向政策。洪申翰部長表示，多項勞動法規正分階段修法，盼讓制度與時俱進，全面保障勞工權益。

勞動部勞動條件司司長黃琦雅說明，明年元旦的最低工資薪資，從月薪從 28,590元調漲到 29,500元 ；時薪由190元調漲到196 元。 這是連續 10 年的調整，總調幅月薪是 47.4%，時薪是 63.3%。 這次調整預計有247萬勞工受惠，其中本國勞工是208萬。

「顧家庭」的部分，黃琦雅司長表示，育嬰留職停薪更彈性化，新制的內容主要是育嬰留職停薪以「日」申請，合計不超過 30 日，期間仍有 8 成的薪資補貼。 另外家庭照顧假以「小時」計，而且雇主不得因此扣發全勤獎金。

在「助勞權」方面，勞動部修正《勞工請假規則》，明定「請病假不得為不利處分」，一年內病假未超過10日，雇主不得給予差別待遇，全勤獎金扣發須按比例計算，也不能直接刪除全勤獎金。

在「防職災」方面，2026年起重大職災資訊全面透明化，將每季公布各縣市職災排名，強化社會監督。同時推動職災勞工及家屬法律協助方案，預估每年至少服務1萬5,000名職災勞工。

在「解缺工」方面，政府升級攬才專法，放寬僑外生與世界大學排名前1,500名畢業生留用條件，並推動跨國勞動力精進四大方案，在保障本國勞工薪資前提下，協助產業補實人力缺口。

勞動部長洪申翰表示，《職業安全衛生法》預計於明年 4 至 5 月上路前，尚須完成多項配套作業，其中包括十餘項相關附屬法規的修訂，工程相當龐大，相關單位正持續推進法制作業。此外，《外送平台從業者權益保障法》（外送專法）目前已完成立法院委員會審查，正等待後續跨黨派協商；《勞工保險條例》中有關追溯責任與撥補入法的修正內容，也有高度機會在本會期完成二、三讀程序。

洪申翰部長表示，在就業保障方面，在兩週前已預告《就業保險法》修正草案。本次修法除將育嬰留職停薪「6+1」制度明文入法。同時，現階段也正同步研修並評估《就業服務法》的相關修正方向。在法規層面正持續、分階段推動多項修法作業，目標在於使勞動制度能因應快速變動的外在環境，確保勞工權益在制度調整與社會轉型過程中，仍能獲得完善保障。