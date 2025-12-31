最低工資調漲等元旦新制將上路！卓榮泰：總預算未過部分新制將無法執行

記者盧素梅／台北報導

行政院長卓榮泰今（31）日在臉書公布新年即將上路的新制。（圖／翻攝卓榮泰臉書）

明天就是2026年元旦，行政院長卓榮泰今（31）日在臉書公布新年即將上路的新制，強調「以人為本、溫暖施政」，致力打造全民好生活。不過，他也表示，立法院至今仍未通過2026中央政府總預算，部分新制將無法執行。

今天是2025年最後一天，卓榮泰在臉書發文宣布2026年的元旦新制，包括，明年將有育嬰留停可以日為單位申請、婚育宅加碼租金補貼、基本工資調漲、中低收入戶生活補助提高、減稅、生育給付補足到10萬元，以及國旅補助、文化幣、長照3.0、擴大癌篩等措施。

卓榮泰表示，新的一年即將到來，行政院推動的有感新制也將上路，邀請大家一起分享、廣傳。但是立法院至今仍未通過2026中央政府總預算，部分新制將無法執行。

卓榮泰強調，他期盼新的一年，人民可以看見行政立法的合作，創造一個人民被照顧、國家利益優先、充滿希望的新政局。「祝福台灣越來越好，祝福大家新年快樂」。

