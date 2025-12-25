最低工資調至2萬9500元、育嬰留停「以日計」 2026新制上路一次看

[FTNN新聞網]生活中心／台北報導

2026年多項新制上路，包括基本工資調漲至2萬9500元、時薪196元；勞工申請育嬰留職停薪得以「日」為單位、家庭照顧假可按「小時」為單位申請；勞工請「普通傷病假」1年未超過10日不得作出不利處分、「全勤獎金」須依請病假日數按比例計算；另家貓未完成植入晶片及登記者，依法最高可處1萬5000元罰鍰。民眾需多加注意。

自明年元旦起，勞工申請育嬰留職停薪得以「日」為單位，彈性申請不超過30日，雙親合計可請60日（示意圖／Pixabay）

●綜所稅免稅額、扣除額調高

2026年度綜合所得稅免稅額、扣除額、課稅級距及退職所得定額免稅金額調整，綜所稅免稅額由9.7萬元調高至10.1萬元、標準扣除額由13.1萬元調高至13.6萬元（有配偶者27.2萬元）、薪資所得及身心障礙特別扣除額由21.8萬元調高至22.7萬元。綜所稅稅率級距也分別調高2萬元至21萬元不等。新制1月1日上路，於2027年5月申報綜所稅時適用，預估696萬戶受益。

廣告 廣告

●租屋補貼排除違建

為提升國人居住安全，中央擴大租金補貼將不再適用未保存登記建物、違建及頂樓加蓋，新承租具有繳交房屋稅的未保存登記建物者，將不符合租金補貼申請條件及資格，非法建物也不得申請，舊戶有一年緩衝。

●婚育租金加碼補貼

新登記結婚或育有新生兒的家庭，內政部將擴大加碼租金補貼金額，自登記結婚2年內加碼原補貼金額50％，每多生1胎再加碼補貼50％。同時放寬青年婚育族群申請資格，所得標準從最低生活費3倍調至3.5倍，結婚2年內或新生兒家庭補助加碼50％，每多生1胎再加碼50％。

●長照扣除額提高、長照3.0第二波上路

自元旦起，長照特別扣除額將從12萬元提高至18萬元，今年5月報稅時即可適用，財政部初估約35萬戶受惠。另自元旦起，長照3.0第二波新制將「年輕型失智症者」及「急性後期整合照護計畫（PAC）」首度納入長照給付。

●駕照管理制度改革

自元旦起，滿70歲長者自願繳回駕照可享有TPASS乘車優惠回饋，優惠期限為2年、回饋50％，可使用敬老卡搭乘的計程車也適用，每月回饋金額上限1500元，即每月交通費3000元內可享半價優惠。另自5月起正式實施高齡換照新制，70歲以上駕駛需主動換照並通過體檢；75歲以上需每3年換照，並通過體檢、認知測驗及醫師評估。

●最低工資上調

從元旦開始，月薪將從新台幣2萬8590元調整至2萬9500元；時薪部分則將從190元調至196元，本次調升預估約有247萬名勞工受惠。相關社會保險與退休制度的投保與提繳級距也同步調整。

●勞工請假不得扣全勤、病假不得不利處分

「病假新制」規定，勞工1年內請「普通傷病假」不超過10日，雇主不得懲處或作出不利處分；若勞工認定因此遭差別待遇，雇主負舉證責任；勞工請普通傷病假時，「全勤獎金」須依請病假日數按比例計算。

●育嬰留停可「日」請

勞工申請育嬰留職停薪得以「日」為單位，彈性申請不超過30日，雙親合計可請60日；至於家庭照顧假7日，調整為可按「小時」為單位申請，一年合計112小時，雇主不得拒絕或影響全勤獎金。

●跨國勞動力精進方案上路

「跨國勞動力精進方案」元旦上路，其中製造業雇主每替1名本國基層勞工加薪2000元，可增加1名移工名額，增額上限不得超過該單位勞保投保人數10％。

●擴大溫室氣體盤查範圍

元旦起納入高用電、用油或其他化石燃料使用量大的服務業、運輸業、醫療院所、大專校院及中小型製造業等，相關事業須於每年4月30日前，完成前一年度溫室氣體排放量盤查與登錄。

●節能標章新基準上路

車輛、機車、除濕機節能標章新能源效率基準上路。以除濕機為例，在新能效制度下，一級能效門檻會更高，產品省電將更「有感」。

●農保生育給付至10萬元

參加農民健康保險的女性被保險人，可領取一次性農保生育給付6萬1200元，及加給補助3萬8800元，共計10萬元。

●廚餘養豬場轉型飼料補助措施

農業部鼓勵養豬農戶轉型使用飼料，提供以畜牧場登記證或畜禽飼養登記證所載之飼養規模給予30至300萬元之餵飼系統改善補助，透過轉型飼料輔導措施及必要的技術支援，協助農民轉型為飼料養豬。

●全面實施犬貓寵物登記

自元旦起，家貓未完成植入晶片及登記者，依《動物保護法》規定處以3000元至1萬5000元罰鍰，並得限期令其改善。

●官方執勤犬、乳牛全面強制納保

農業部動物保護司配合推動政府部門執勤犬全面納保政策，增訂政府部門應為執勤犬投保保險之規定，自元旦起施行。



更多FTNN新聞網報導

落實賴總統成立兒家署政策 衛福部：拼明年正式掛牌

不是老人專屬！長照3.0擴大服務 年輕失智、中風族群受惠

充電到一半直接炸了！「1台灣品牌」行動電源突自爆起火 業者急召回這批號

