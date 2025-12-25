最低工資連10漲！明年元旦起月薪29500元、時薪196元 估247萬人受惠

明年元旦起最低工資再上調。（示意圖／焦正德攝）

今年（2025年）即將結束，勞動部日前宣布，明年（2026年）元旦起，最低月薪將由新台幣2萬8590元調整至2萬9500元，時薪則從190元提高至196元，預估247萬名勞工受惠。

勞動部表示，自2026年（民國115年）1月1日起，每月最低工資2萬8590元上調至2萬9500元，調升910元，調幅3.18%；每小時最低工資則比照每月最低工資之調幅，由190元調整至196元。

依勞動部統計，最低工資調整後，月薪共有約173.95萬名勞工受惠，時薪則有約72.98萬名人受惠。

廣告 廣告

勞動部指出，此次調整也促成「最低工資連10漲」，每月最低工資由2016年（民國105年）的2萬0008元調漲至2026年的2萬9500元，漲幅為47.4%；每小時最低工資也由120元調漲至196元，漲幅為63.3%。

勞動部說明，配合最低工資調升，現行勞工保險投保薪資分級表、勞工職業災害保險投保薪資分級表、勞工退休金月提繳分級表，也將同步依新最低工資進行修正。

勞保與災保的第1級月投保薪資，將自原本的2萬8590元調整為2萬9500元，並將刪除原列為第2級的2萬8800元級距，其餘級距金額維持不變，投保薪資等級將依規定往後遞移。勞退部分，月提繳分級表中第25級工資將由2萬8800元修正為2萬9500元，第26級下限配合調整，其餘維持不變。

勞保局強調，相關投保薪資後續會由系統主動辦理逕行調整，自2026年元旦起全面適用新標準，預計將影響勞工保險約297萬人、就業保險113萬人、職災保險423萬人、勞工退休金提繳人數約126萬人。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

全是台灣訂單！一次訂1500根「鋼鐵香蕉」 網歪樓笑翻：急診要忙了

不倫風波後再掀話題！范姜彥豐聖誕曬照 昔日好友全到齊被解讀「選邊站」

滿山遍野開滿小白花超美！她驚嘆「不可思議」 網急示警：快除掉