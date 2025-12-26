最低工資115年元旦調漲！月薪2萬9500元、時薪196元

隨著2025年即將結束，勞動部正式宣布自2026年1月1日起，全國最低工資將再度調升。每月最低工資將從現行的28590元調整至29500元，調升910元，調幅為3.18%。每小時最低工資則比照月薪調幅，由190元調整至196元。

根據勞動部統計數據顯示，此次最低工資調整預計將有173.95萬名月薪制勞工受惠，另有72.98萬名時薪制勞工同步受益，合計約247萬名勞工的薪資將獲得提升。

值得注意的是，這次調整使最低工資達成連續10年調漲的里程碑。回顧過去10年，每月最低工資從2016年的20008元調漲至2026年的29500元，累計漲幅達47.4%。每小時最低工資則從120元調漲至196元，漲幅高達63.3%。

廣告 廣告

配合最低工資調升，勞工保險投保薪資分級表、勞工職業災害保險投保薪資分級表，以及勞工退休金月提繳分級表也將同步進行修正。勞保與災保的第1級月投保薪資將從28590元調整為29500元，原列為第2級的28800元級距將被刪除，其餘級距金額維持不變。勞退月提繳分級表中第25級工資則由28800元修正為29500元。

勞保局表示，相關投保薪資調整將由系統主動辦理，無需勞工個別申請。新標準自2026年元旦起全面適用，預計影響勞工保險約297萬人、就業保險113萬人、職災保險423萬人，以及勞工退休金提繳人數約126萬人。

除了基本工資調漲外，2026年還有多項勞工權益新制同步上路。包括勞工申請育嬰留職停薪可以「日」為單位彈性申請，家庭照顧假可按「小時」為單位申請。另外，勞工請普通傷病假1年未超過10日，雇主不得作出不利處分，全勤獎金須依請病假日數按比例計算。

更多品觀點報導

不是「有錢有閒」就是「公主王子」權力傲慢下與民脫節危機

51.8%民眾預期台股未來半年上漲 國泰國民經濟信心調查一次看

