最低時薪僅60元! 仲介非法移工務農狂剝削 牟利逾百萬

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雲林地檢署破獲非法移工仲介集團，查出主嫌從2023年底開始，媒介外籍人士到雲林、彰化等農地工作，查出，嫌犯以時薪60到150元，遠低於勞基法規定的價格，安排外籍移工從事務農工作，從中收取人頭費用牟利，甚至當起二房東，向移工收取每個月2000元電費與房租，初估不法所得過上百萬。





超低薪! 仲介非法移工務農狂剝削 牟利逾百萬

非法仲介收取高額仲介費 還當二房東每個月還要收租金及水電費２０００元。（圖／翻攝畫面）

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員警會同移民署專勤隊抓人，他們都是持觀光簽證來台的外籍人士並非來旅遊，他們被非法仲介安排住在雲林偏僻鄉鎮的平房內，不見天日小到不行的房間，就是他們的宿舍。非法仲介向有需求的農民業者招攬，安排外籍移工前往，農地、果菜市場等地方，或從事種植、採收、包裝等體力活的工作，但時薪少的離譜，開出時薪僅60～150元，遠低於勞基法，惡劣剝削





超低薪! 仲介非法移工務農狂剝削 牟利逾百萬

移工來台遇到黑心非法仲介給超低時薪 淘金夢碎。（圖／翻攝畫面）









專案小組還查出，蔡姓主嫌，仲介非法勞工，向這些移工收取6000元到6萬5千元不等的高額仲介費，每人還要月付2000元的水電費和房租，一隻羊剝了好幾層皮。嫌犯當起非法仲介也當二房東，不法獲利賺很大，初估超過百萬元，被依違反就業服務法起訴，而來台的非法移工，也沒賺到多少錢，淘金夢碎。





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