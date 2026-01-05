最低時薪漲到196元卻更難撐！飲料店夫妻苦笑 一句話戳中創業現實

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

隨著今年起最低時薪調升至196元，讓不少小店老闆笑不出來。就有飲料店老闆在社群發文自嘲，夫妻倆每天把自己當成「全職員工」使用，從早站到晚，卻發現就算用最低時薪計算，「一天該賺的錢，營業額都還不到」，無奈感嘆「到底是多賤的體質，才會自己出來開店？」貼文曝光後，引發大量創業族與餐飲人共鳴。

隨著今年起最低時薪調升至196元，讓不少小店老闆笑不出來。（示意圖／unsplash）

原PO在Threads上發文表示，店裡沒有請員工，所有工作幾乎都由夫妻兩人包辦，每天工作長達14小時。若以最低時薪196元計算，「14小時×196元×2個人，一天至少要5488元」，但現實卻是，「我們常常一天營業額連這個數字都沒有。」這樣的落差，讓他越算越心酸。

他進一步指出，當老闆不只沒有年終、沒有特休，勞保、健保還得自己負擔，所有風險一肩扛起來，「怎麼算都覺得很悲哀。」但也在留言中補充，夫妻倆其實很努力經營品牌，並非抱怨政策，而是單純希望「每天至少能達到這個基本數字」，不要連最低工資都追不上。

貼文一出，立刻引發網友熱議，「夫妻一起 All in 在同一個低天花板的生意中，風險管理評估就太高了」、「餐飲業雖然辛苦，不過看到可以看到客人滿意的表情。這麼直接的工作是很少有的，不過整個大環境在改變，餐飲業真的很辛苦，希望從事餐飲業的朋友一起加油。」、「辛苦了，開店那種整個月沒有休假的艱辛，真的外人很難體會」。

更有過來人分享自身經歷，「我網路店，目前30萬淨利20%，工作時數大概也14小時；後面漲價去上班，工作時數縮到3小時，營業額15萬，淨利25%，勞健保給老闆出，心裡也比較舒服」、「你相信嗎？2000年開始創業，除了過年中秋端午我將近10年沒放過假，十年沒過過生日，每天工作超過15個小時以上，經常連續工作3-40個小時以上。」

