最低時薪漲到196元 手搖飲老闆嘆：開店14hr都不夠付

2026年元旦起基本薪資調漲，每小時薪資從190元提高到196元，有手搖飲老闆感嘆，他與太太共同經營飲料店，每天營業長達14小時，依調漲後的時薪計算，一天的人事成本至少需5488元，但實際上卻經常無法達到這樣的營業額，讓他自嘲「命賤才會當老闆」，引起網友討論。

一名手搖飲店老闆在社群平台Threads上表示，今年基本薪資調漲後，最低時薪提高至每小時196元，他與太太兩人共同經營飲料店，每天營業14小時，若依照營業時間來算，14小時乘以最低時薪196元，再乘以2人，一天人事成本至少5488元，但實際上許多日子的營業額，根本無法負擔這筆支出。

該名老闆提到，身為自營業者，還得自行負擔勞健保費用，沒有年終獎金與特休假，長期承受高工時與經營壓力，忍不住感嘆「到底是多賤的體質，才會選擇自己開店當老闆」。

貼文引發網友討論，不少人直言「很多人以為開店當老闆就是賺大錢，但真的不一定如此，基本薪資調漲，還要繳勞健保，真的不容易」。另有許多自己開店的網友留言吐苦水，「2000年創業，除了過年、中秋和端午，近10年幾乎沒有放假，也沒有過生日，每天工作超過15個小時，甚至曾連續工作30到40個小時」；也有人直言，「統整去年的淨利後，老公跟我說，還不如到外面上班」。

