最低時薪漲至196元 手搖飲老闆：開14小時都不夠付

自115年1月1日起最低工資調漲，從28590元調升至新臺幣29500元，每小時最低工資則由190元調升至196元。不過，有飲料店老闆發文嘆人事成本高，「常常一天營業額沒到這個金額」，貼文曝光後，隨即掀起熱議。

自115年1月1日起最低工資已調漲，從28590元調升至新臺幣29500元，每小時最低工資則由190元調升至196元。（示意圖／中天新聞）

台中一間手搖飲料店在threads發文表示，今年時薪調整成每小時196元，「夫妻店的我們每天營業14小時。14×196×2=5488，我們常常一天沒到這個金額。」該名業者也忍不住自嘲：「又要自己繳勞檢保，沒年終，沒特休，到底是多賤的體質才會自己開店做老闆」。

貼文曝光後，引起網友熱議，許多網友們紛紛留言「太離譜了吧，一天營業14小時營業額不到5488？要不要先休息一下檢討問題出在哪？14個小時跨兩個餐期才5488？」、「你自己都算出來了，怎麼還不收一收去打工就好，還不用承擔虧損」、「沒有五千營業額為何要兩個人上班」、「不會做生意又拉不下臉去打工的經典範例」；不過也有網友緩頰，「樓主只是幽默自嘲一下，會賺不到時薪還開店一定是有其他覺得值得的地方，其實一人選擇一種活法，台下沒什麼好噴的」、「辛苦了，開店那種整個月沒有休假的艱辛，真的外人很難體會」、「雖然你說的沒錯，但時薪196的一天不會上到14小時」。

面對部分網友的批評，該業者則在底下留言區表示：「我們只是很努力的經營自己的品牌，有須要動不動就叫人包一包起來？店面是自己家的，也只有我們夫妻2個人做，怎會有人說這樣幹嘛請人？趕快停損，到底要多腦補？誰不希望開店生意好，只是想表達希望可以每天至少都要達到這個金額而已，很多自創品牌的都很努力的在經營自己的店，很努力在夾縫中求生存。歡迎大家多多支持所有自創品牌的店，也歡迎大家有經過可以過來喝看看喔。」

