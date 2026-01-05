最低時薪調漲至196元！手搖飲老闆嘆「一天賺不到人事成本」：多賤才會開店

一名老闆在Threads上發文抱怨，基本時薪調漲後，一整日的營業額都無法負擔人事成本。（示意圖／Pexels）

2026年元旦起，台灣基本薪資再度調漲，每小時從190元上調至196元。消息一出，不僅勞工關注，不少自營業者也感受到經營壓力。一名手搖飲店老闆在社群平台Threads發文表示，他與妻子共同經營飲料店，每日營業14小時，光以最低時薪計算，兩人每日人事成本就高達5488元，直言「常常一天（營收）沒到這個金額」，引發網友熱烈討論。

該名老闆詳細說明，若以每小時196元的基本薪資標準計算，14小時乘以2人，即使不僱用員工，每日的人事成本仍需5488元，而實際營業額往往難以負擔這筆開銷。此外，作為自營業者，還需自行負擔勞健保費用，沒有年終獎金、特休假等福利，長時間工時與經營壓力，讓他自嘲「到底是多賤的體質，才會選擇自己開店當老闆」。

此番發言引起不少網友共鳴。有人留言指出，「很多人以為當老闆很賺，但真正經營過才知道多辛苦」、「台灣很多餐飲店老闆都是在賺基本工資而已，主打一個不用聽別人的」、「2000年創業至今，除了農曆春節、中秋、端午之外，幾乎全年無休，連生日都在店裡過，每天工時超過15小時，有時甚至連續工作超過30小時」、「別做了，去年結束餐飲業，找份工作上班，月休八天，沒壓力，一年胖8公斤，休假睡到爽」。

但也有不少網友吐槽原PO，每日營收不到5488元，該檢討營業模式是否有問題，「沒有五千營業額為何要兩個人上班」、「太離譜了吧！一天營業14小時營業額不到5488？要不要先休息一下檢討問題出在哪？14個小時跨兩個餐期才5488？」、「1小時賣不到400元，1小時花400元請2個人上班幹嘛」、「不會做生意又拉不下臉去打工的經典範例」。

