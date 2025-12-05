最低溫11.9度！ 吳德榮：下周一再降…入冬最強冷空氣來了

今（6日）天冷有感，最低溫出現在新竹關西鎮的11.9度，氣象專家吳德榮警示，下周水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率。

吳德榮在「洩天機教室」提到，今晨截至5：02本島各縣市平地的最低氣溫仍在12度左右。其前3依序為：新竹(關西鎮)11.9度，嘉義(竹崎鄉)11.9度，台南(後壁區)12.5度。

今晨觀測資料顯示，低層雲大多在東側、伴隨降水回波，東北部有少量降雨。最新(5日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(6)日白天起季風減弱、北部轉多雲時晴、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率；氣溫漸回升，白天北舒適南微熱、早晚涼。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明(7)日各地好轉為晴朗穩定，氣溫續回升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部偶有零星飄雨的機率。

最新模式模擬顯示，下週一(8日)「東北季風」增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率。下週二(9日)季風漸減弱，迎風面北海岸、東半部仍有降雨，但降雨的範圍縮小、機率漸降。下週三至五(10至12日)天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率，氣溫續升，白天舒適微熱、早晚涼。

至於下週末起(13至15日)南下的入冬最強冷空氣，最新歐洲模式模擬已調整為跨過「大陸冷氣團」的門檻(台北觀測站≦14度)，本島平地的最低氣溫將挑戰10度以下；但由於科學的極限，模式會繼續調整，且各國模式模擬的強度並不一致、南下的時間亦很分歧，需持續觀察，下定論還太早。

最新(6日2時)氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，菲律賓東方海面的熱帶低壓，發展緩慢。最新(5日20時)歐洲模式(ECMWF)系集模擬顯示，未來將大致循「天琴」的路徑，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進，無論是否成颱？對台皆無威脅。

