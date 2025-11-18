最低溫12.4度！ 吳德榮：明白天氣溫略升、下周一又迎雨

明顯變天！今（19日）清晨平地最低溫出現在新北市石門區的12.4度，氣象專家吳德榮，預計明天白天起氣溫會有些許回升，不過下周一又會有一波東北季風南下，屆時迎風面降雨機率略提高。

（示意圖／高珞曦攝）

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」指出，今晨觀測資料顯示，中高層雲系移入、迎風面降水回波較多、伴隨降雨。

最新(18日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明(19、20日)兩天低層水氣逐日減少；今日北部、東北部、東部及部分山區有局部短暫降雨，北台偏涼微冷；明日北海岸、東北部仍有局部短暫降雨的機率，明白天起氣溫略升。台北氣象站已降至16度左右，雖未符合「大陸冷氣團」定義，已為入秋以來最強冷空氣，明晨苗栗以北仍將出現12度左右的平地最低氣溫，應注意穿著調整。

廣告 廣告

最新模式模擬顯示，週五至下週日(21至23日)迎風面仍有水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；週五、六北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；下週日東北季風減弱，各地氣溫回升。下週一(24日)下一波東北季風南下，迎風面降雨機率略提高，北台氣溫下降。下週二(25日)水氣減少，各地晴朗穩定、早晚很涼。

延伸閱讀

新北市4600顆毒雞蛋流竄！公布新莊2家蛋行：提供退換貨

對中就能睡到爽！大樂透最新獎號揭曉 本期保證1億元

台股大跌ETF成交爆量 首檔科技主動式00982A將在12／8開募