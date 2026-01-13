最低溫5度！週末將變天有雨 吳德榮：颱風生成機率90%

今（14日）持續低溫，新竹縣關西鎮出現全台最低溫5度，氣象專家吳德榮指出，這個週末東半部的水氣增多，有局部短暫雨，另外，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，週五週六成颱的機率高達90%。

（示意圖／資料照）

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」指出，最新(13日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(14)日至週五(16日)各地大多晴朗穩定，天氣回暖；白天陽光下「暖如春」，但因「輻射冷卻」效應強、早晚氣溫仍低，日夜溫差很大。仍應注意穿著調整。

廣告 廣告

最新模式模擬顯示，週六、下週日(17、18日)西半部晴朗、持續偏暖，東半部水氣增多、有局部短暫雨；下週一(19日)下午起冷空氣前緣南下，北部亦轉有局部短暫雨的機率，北台灣氣溫漸降。下週二(20日)北部、東半部有局部雨，強冷空氣抵達、各地氣溫續降、北台愈晚愈濕冷。下週三至週五(21至23日)強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷；北部、東半部有局部雨。目前歐洲模式模擬，下週三、四氣溫降至最低時，符合「強烈大陸冷氣團」定義(台北測站≦12度)，本島平地最低氣溫將降至8度左右。由於屬末期模擬，應持續觀察模式調整。

最新歐洲模式系集模擬顯示，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、週五、六(16、17日)成颱的機率已高達90%。模擬路徑大致在菲律賓呂宋島東方向東北迴轉，之後轉向東南東打轉，並有逐漸減弱消散的現象。與1月分未曾有颱風侵臺的氣候資料吻合。但間接為下一波強冷空氣提供了額外的水氣，使得迎風面持續濕冷、降雨也更為明顯。

延伸閱讀

大樂透頭獎1.1億一注獨得！獎落台南

今年首颱「洛鞍」恐生成！最新預測曝 14日北部地區低溫探9度

本週末「東北季風＋水氣」接力炸冷雨 北東再跌破20度