最低花50元中獎 9-10月發票千萬獎2張未領

▲統一發票114年9-10月統一發票已開獎，其中1000萬特別獎共有11張發票中獎，不過，財政部今（23）日表示，還有2張中獎發票未領獎。（圖/NOWNEWS社群中心製圖）

[NOWnews今日新聞] 去（114）年11-12月期統一發票將於今年1月25日開獎，不過，財政部統計，去年9-10月期統一發票1000萬元特別獎還有2張中獎發票未領獎，其中一張是在Google Play花50元訂閱費中獎，另一張則是在桃園市中壢區「阿潭ㄟ店專業生鮮市場」消費153元中獎。另外，這期200萬元特獎也有4張中獎發票未兌領，領獎期限至今年3月5日，還沒對獎的人趕快找出發票，中獎的人也別忘在期限內領獎。

114年9-10月期統一發票中獎號碼已在去年11月25日開出，特別獎、特獎中獎號碼各1組、頭獎至六獎中獎號碼3組，並開出雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎16000組、800元獎10萬組及500元獎315萬組。

這期期開出特別獎1000萬元中獎號碼為「25834483」，特獎200萬元中獎號碼為「46587380」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「41016094」、「98081574」、「07309261」。

另外，雲端發票專屬獎100萬元獎項30組中獎字軌號碼分別為「SJ91153168」、「SD54757280」、「SZ42889268」、「TE51822679」、「SE88370794」、「SS55744268」、「SD65031824」、「TC51071459」、「SK78210376」、「TJ29991356」、「SZ79206967」、「SS41460547」、「TC50542479」、「ST66026847」、「ST75475888」、「SB01633231」、「SM24910868」、「TE06697104」、「TE05702280」、「SY83805849」、「TE68712536」、「TF09150650」、「SG04021801」、「SV20381624」、「SA63604737」、「SC08827226」、「TA21106014」、「TA11469710」、「TK96882409」、「TH45137832」；併同雲端發票專屬獎2000元獎16,000組、800元獎10萬組及500元獎315萬組各獎項中獎字軌號碼，均已公布在財政部稅務入口網https://www.etax.nat.gov.tw/etw-main/ETW183W1/提供查詢。

根據財政部已公布的中獎清冊，這期統一發票共有11張發票中了1000萬元特別獎，還有18張中了特獎200萬元，另有30張中了雲端發票專屬獎百萬元，其中1張酷澎開出，因買受人是營業人不給獎，可領獎張數最後是29張。

根據財政部今日公布最新統計，去年9-10月統一發票特別獎1000萬元還有2張中獎發票未兌領，1張是在Google Play花50元訂閱費中獎，另一張則是在桃園市中壢區「阿潭ㄟ店專業生鮮市場」消費153元中獎。

至於200萬元特獎也有4張中獎發票還沒來領獎，分別是在App Store花165元買應用程式、街口支付花90元手續費、在桃園市慈文路POYA Beauty寶雅消費1117元、在屏東縣潮州鎮信義路「寶昌食品」消費120元。另外，雲端發票專屬獎100萬元也還有5張中獎發票未領獎。

