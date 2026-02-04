最低花6元！11-12月發票17人中千萬、地點曝

▲財政部今（4）日下午公布114年11-12月統一發票中獎清冊，17張中千萬大獎中有10張消費不到百元，更有人只花6元外送費就中獎。（圖／記者潘毅攝）

[NOWnews今日新聞] 去（114）年11-12月期統一發票中獎號碼已於1月25日開出，財政部今（4）日公布中獎清冊，其中1000萬元特別獎有17張發票中獎，200萬元特獎有20張，其中10張中千萬發票消費金額都不到100元，最低在Uber Eats付6元外送費就中千萬大獎，也有人在桃園市中壢區家家買生活百貨花10元抱走200萬元。

去年11-12月期統一發票特別獎1000萬元中獎號碼為「97023797」，特獎200萬元中獎號碼「00507588」，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票，可兌領特別獎及特獎的中獎發票分別為17張及20張。

值得注意的是，中1000萬元特別獎的發票中，有10張消費金額都不到100元，其中最低是在Uber Eats付6元外送費就中獎，再來在桃園市龜山區頂湖路Gogoro支付11元服務費、台中市南屯區精誠路7-ELEVEN花23元買食品、高雄市前金區中正四路小北百貨花45元買紅標米酒、新北市淡水區中山北路全家Family Mart消費49元、桃園市觀音區濱海路7-ELEVEN花49元買食品、在台中市南區忠孝路紅茶老爹花55元買飲品、新竹市東區慈濟路7-ELEVEN消費59元買食品、高雄市三民區建國二路中油CPC花90元加油、高雄市左營區博愛三路旺來昌消費99元。

另外，有人在高雄市鼓山區蓮海路全家Family Mart消費183元，還有在基隆市安樂路中華電信繳交173元通話費、台南市新化區信義路全暘生活用品五金百貨花159元買飲品、高雄市苓雅區三多四路大遠百的AROSA COFFEE花111元買飲品、

消費金額最高是在台北市內湖COSTCO消費5913元，還有在台中市東區大智路全聯福利中心消費607元、在新北市樹林區樹新路SHOWTIME的春水堂人文茶館消費500元。

至於中200萬特獎的發票中，有7張消費金額也不到百元，最低在桃園市中壢區中山路家家買生活百貨只花10元就抱走200萬元，還有人在在台北市大安區和平東路7-ELEVEN花20元買報紙、台中市大雅區雅潭路花25元買飲料、雲林縣西螺鎮振興里消費35元、台南市永康區永大路中油CPC花70元加油、台中市市府路中華電信繳交75元通話費、在高雄市鳳山區武營路愛國超市花76元買飲料。

