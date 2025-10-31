最低薪資調漲驚現連鎖反應！保全業「導入AI」降成本 勞資攻防全面開打
最低工資調漲引發連鎖效應，保全業面臨人力成本大幅上升的嚴峻挑戰！基本工資從28590元調升至29500元，不僅直接衝擊薪資支出，更連帶增加勞健保費用負擔。保全業者積極導入AI系統因應少子化與勞動力老化的雙重壓力，透過智慧科技減輕人力需求。專家指出，從2016年到2026年十年間，基本工資已調漲超過40%，全台勞方、資方及政府將分別增加11.52億、199.97億及7.68億元的保費成本，影響層面之廣難以估計。
最低工資調漲帶來連鎖效應，保全業面臨人力成本大幅上升的挑戰。隨著基本工資從28590元調升至29500元，不僅直接影響薪資支出，更連帶增加勞健保費用負擔。在少子化與勞動力老化的雙重壓力下，保全業者積極導入AI系統作為因應策略，透過智慧科技減輕人力需求。這場勞資攻防戰不僅改變企業經營模式，也將影響全台247萬勞工的收入及保障，同時為台灣勞動市場結構帶來深遠變革。
保全人員工作內容繁重且責任重大，每日12小時輪值，需時刻保持警覺。從早上七點交接班開始，執行門口車道管制、大樓巡檢等工作，全天候監控大樓安全狀況。面對如此高強度的工作，保全業卻同時面臨嚴重缺工問題。保全公司總監何懿玲表示，少子化和人力老化是保全與物業管理業的重大痛點，促使業者及早導入AI系統解決人力短缺。她解釋，特別是在夜間人力需求較低時，可透過智慧系統減少人力配置，例如使用配備攝影機的磁簧感應器，在門被打開時自動記錄前5秒和後10秒的影像，有效彌補人力不足。
與此同時，最低工資調漲對保全業造成巨大成本壓力。何懿玲指出，保全與物業管理行業的人力成本約占營收75%，基本工資調漲直接影響整體營運成本。她強調，從2016年到2026年這十年間，基本工資已調漲超過40%，保全業作為特許行業受警政署監管，必須依法調整薪資，否則將違法。此外，健保費、勞保費也因薪資調漲而增加級距。
根據初步估算，全台勞方、資方及政府將分別增加11.52億、199.97億及7.68億元的保費成本。以最低月薪29500元的勞工計算，明年勞保、就業保險合計費率12.5%，雇主負擔2581元，勞工自付738元，政府負擔369元。理財專家艾倫解釋，企業員工的勞保費率為12.5%，雇主需負擔70%。基本工資從28590元調至29500元，員工每月保費僅增加數十元，但雇主除了多付薪水外，還需負擔更多勞健保費用。勞動部新聞室主任卓芷戎表示，目前行政院尚未公告最低工資調整，也尚未有新的投保薪資分級表，待政策確定後會向民眾說明。
此外，最低工資調漲也將影響民眾健保費，估計影響790萬人，每月平均多繳18元，健保收入年增約43億元。艾倫認為，成本提高後，雇主可能採取提高商品或服務售價來轉嫁成本，或考慮淘汰低技術人力職位，改用AI或流程優化取代，進而調整人力結構。
更多 TVBS 報導
人力荒！餐飲業現況「七成老闆喊找嘸人」 「這族群」成最大救星
新科技實驗平台！ 沖繩造「未來飯店」 送餐、運行李不靠人
電子零組件業「單月加班26.2小時」 專家：多數人薪資難提升
基本工資漲！烘焙業者壓力山大 「麵包車取代店面」省成本
其他人也在看
政院今拍板！開放旅宿聘中階移工 先幫本勞加薪
旅宿業者喊缺工多年，行政院院會今將拍板跨國勞動力精進方案，其中就包括開放旅宿業引進中階移工；勞動部長洪申翰說，將開放旅宿...聯合新聞網 ・ 1 天前
本勞加薪增聘外籍移工 全國產業總工會支持
[NOWnews今日新聞]行政院會今（30）日上午將提出跨國勞動力政策新方案，為保障本國勞工權益，製造業者若要增聘1名外籍移工，就必須替本籍勞工加薪2000元，估計4年內將有20萬名本勞受惠。對此全國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
血基會遭控刁難工會會務假 工會提不當勞動行為裁決
（中央社記者陳婕翎、吳欣紜台北30日電）台灣血液基金會企業工會今天赴勞動部前抗議，指基金會刁難工會申請會務假，並向勞動部提出不當勞動行為裁決；血基會則聲明，遵守法規絕未苛扣會務假，工會實屬誤解。中央社 ・ 1 天前
當工作只剩求生存，該如何找回熱情？過來人揭「8招」找回生活平衡
工作占了人生大部分的時間，如何在步調飛快的環境中生存，並且成長呢？在Google擁有20多年經驗的資深主管亞蘭娜．凱倫（Alana Karen）於《科技女的職場修練與冒險》一書中，融合來自多位科技女子訪談，以最全面的觀點，帶領讀者窺探科技業的職場實況，並分享女性如何在科技圈成功找到歸屬感，建立自己的事業。以下為原書摘文：優活健康網 ・ 1 天前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐EBC東森娛樂 ・ 6 小時前
范姜彥豐二度聲明！手握鐵證打臉王子「說法前後矛盾」
范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引發輿論。王子第一時間跳出來道歉，承認與粿粿間存在「超越朋友界線」的感情，但矢口否認介入他人家庭，對此，范姜彥豐31日晚間，再次發表律師聲明，直指王子的發文存在明顯矛盾。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 14 小時前
林芳郁失智親臨現場 賴清德暖舉曝光：我質詢過你「要原諒我哦」
[Newtalk新聞] 總統賴清德今（31）日下午接見「第35屆醫療奉獻獎得獎人」，特別的是，晚年罹患失智症的醫師林芳郁也親臨現場。據了解，賴總統一到場就先向林打招呼，並致意說，「看起來很勇健、精神很好」。隨後致詞完畢來到拍照環節時，賴清德體諒到林芳郁身體不便，因此特別與林的老同學葉金川，一起前去座位區合照。由於林曾於2008年擔任行政院衛生署長，而當時賴清德擔任立委，也藉此機會對他打趣說，「我以前質詢過你耶，要原諒我哦。」據指出，現場氣氛十分溫馨。 賴清德致詞時表示，在總統府親自接見醫療奉獻獎得主，並表達祝賀與感謝是莫大的榮幸，也代表全體國人感謝所有獲獎人在醫療領域無私的奉獻，為人民的健康提供最好的服務。 賴清德指出，醫療奉獻獎的評選過程極為嚴謹，並非依據門診量或知名度評定，或頒發給名醫，而是頒發給願意在人煙罕至之處持續奉獻、超越自我的醫師或醫療服務人員，該獎項可以說是醫界的典範。他曾擔任厚生會會長並參與過醫療奉獻獎的評審工作，深知獲獎不易。因此，對每位得獎人都非常欽佩，對大家的奉獻更是由衷感激。 賴清德表示，今年獲得「團體醫療奉獻獎」的羅東聖母醫院社區醫學部，駐診地點從宜蘭北端頭城新頭殼 ・ 2 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 1 天前