最低薪資調漲驚現連鎖反應！保全業「導入AI」降成本 勞資攻防全面開打

工資調漲保全業成本增加。(圖／TVBS)

最低工資調漲帶來連鎖效應，保全業面臨人力成本大幅上升的挑戰。隨著基本工資從28590元調升至29500元，不僅直接影響薪資支出，更連帶增加勞健保費用負擔。在少子化與勞動力老化的雙重壓力下，保全業者積極導入AI系統作為因應策略，透過智慧科技減輕人力需求。這場勞資攻防戰不僅改變企業經營模式，也將影響全台247萬勞工的收入及保障，同時為台灣勞動市場結構帶來深遠變革。

保全人員工作內容繁重且責任重大，每日12小時輪值，需時刻保持警覺。從早上七點交接班開始，執行門口車道管制、大樓巡檢等工作，全天候監控大樓安全狀況。面對如此高強度的工作，保全業卻同時面臨嚴重缺工問題。保全公司總監何懿玲表示，少子化和人力老化是保全與物業管理業的重大痛點，促使業者及早導入AI系統解決人力短缺。她解釋，特別是在夜間人力需求較低時，可透過智慧系統減少人力配置，例如使用配備攝影機的磁簧感應器，在門被打開時自動記錄前5秒和後10秒的影像，有效彌補人力不足。

與此同時，最低工資調漲對保全業造成巨大成本壓力。何懿玲指出，保全與物業管理行業的人力成本約占營收75%，基本工資調漲直接影響整體營運成本。她強調，從2016年到2026年這十年間，基本工資已調漲超過40%，保全業作為特許行業受警政署監管，必須依法調整薪資，否則將違法。此外，健保費、勞保費也因薪資調漲而增加級距。

根據初步估算，全台勞方、資方及政府將分別增加11.52億、199.97億及7.68億元的保費成本。以最低月薪29500元的勞工計算，明年勞保、就業保險合計費率12.5%，雇主負擔2581元，勞工自付738元，政府負擔369元。理財專家艾倫解釋，企業員工的勞保費率為12.5%，雇主需負擔70%。基本工資從28590元調至29500元，員工每月保費僅增加數十元，但雇主除了多付薪水外，還需負擔更多勞健保費用。勞動部新聞室主任卓芷戎表示，目前行政院尚未公告最低工資調整，也尚未有新的投保薪資分級表，待政策確定後會向民眾說明。

此外，最低工資調漲也將影響民眾健保費，估計影響790萬人，每月平均多繳18元，健保收入年增約43億元。艾倫認為，成本提高後，雇主可能採取提高商品或服務售價來轉嫁成本，或考慮淘汰低技術人力職位，改用AI或流程優化取代，進而調整人力結構。

