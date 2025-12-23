最低處才1.07公尺 東港東津里暴潮就淹 引林邊、佳冬成功案例擬墊高路面

東港遇暴潮易淹，圖中黃色袋子處旁路面，即為東港最低高程處，僅1.07公尺高。(記者陳彥廷攝)

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港在鎮中心鬧區的東津里，因為地勢低陷，於天文大潮來襲時屢屢發生海水倒灌的「晴天淹水」情形，屏東縣政府及東港鎮公所短期盤點側溝出水口外並裝設舌閥外阻水外，接下來將設移動抽水機平台及對低陷路段進行墊高工程，最高處初步規劃預計將達46公分。

東港東津里及有縣府聯合辦公大樓還有鎮公所，東隆里則有東隆宮及東南宮等宗教信仰中心，但兩里都有部分地勢低窪，在往年年度大潮時就易因暴潮水位高漲致海水倒灌，尤其2023年8月初受到超級月亮影響所造成的海水倒灌，更是超乎以往的高度及範圍，對人行及行車是造成重大影響。

屏東縣政府為解決水患，除與東港鎮公所盤點各暗溝、側溝排水口興設舌閥裝置外，也將於東津里的東港大排及牛埔溪旁加設放置移動抽水機放置平台，但也依照以往於林邊、佳冬省道台17線成功經驗，墊高部分路段。

「海潮與下雨淹水性質不同，側溝高度夠就不會溢出」水利處長江國豐強調，經過觀察，東津里及東隆里近年的年度天文大潮，潮高高程約在1.25公尺至1.3公尺左右，2023年的天文大潮則因超級月亮，創下1.53公尺的暴潮潮位，希望引進佳冬、林邊省道的成功經驗，至少讓道路不受海水倒灌影響。

水利處指出，海潮位與因雨淹水不同，只要溝堤高度在當天最高潮位以上就不會外溢，沒有海水溢上路面，自然就不會在路面形成連通再至晴天淹水的情形，而東津里最低點位的絕對高程僅僅1.07公尺，因此該處的墊高高度極端值初步規劃為46公分，但仍有待最後進行盤點調查，再配合道路及側溝的排水斜率進行調整，預計將斥資3000多萬元，讓海水不致倒灌漫上道路。

不過，雖然在省道台17線有墊高路面的成功前例，但近期說明會上，仍有不少民眾有擔憂自家無法墊高或疑慮又遭水灌入，屏縣府強調，居民心聲都有進行了解，也舉林邊、佳冬省道台17線兩旁住宅不僅曾受海水倒灌影響，更有遇雨就淹之苦，但在流域治理及路面墊高下，近年是幾乎不再傳出淹水，但東港確實有部分巷弄可能因為住宅騎樓高程較低，因此路面可墊高程度有限，類似個案則會請民眾申裝由政府補助的防水閘門，阻止潮水溢入。

