最低11.8度！北市入夜氣溫驟降 8人無生命跡象急送醫

記者楊忠翰／台北報導

台北市總計8起到院前無呼吸心跳救護案件。（示意圖，非當事人／翻攝自Pixabay）

東北季風持續增強，19日清晨僅有11.8度，連兩天氣溫變化巨大，短短48小時內台北市就有8起到院前無呼吸心跳救護案件；對此，醫師呼籲，冬天寒流來襲氣溫驟降時，有心血管方面疾病的民眾應注意禦寒。

根據台北市消防局統計，本月18凌晨0時到20日上午8時間，短短48小時內就有8人心跳驟停送醫，到院前無呼吸心跳，其中19日為5件，20日則是3件，但無法確認這8人發病是否與天冷有關。

醫師提醒，每當冬天寒流來襲時，最低溫通常出現清晨與晚間，民眾應注意家中長輩保暖，一旦身體出現不適，應立即前往醫院就診；醫師也建議，床邊可以擺放1件衣服，天冷起床時可以直接穿上，接著飲用溫水保暖，出門戴上帽子、圍巾及口罩，機車族更要做好萬全準備；運動前要先做伸展操，以免發生抽筋症狀。

