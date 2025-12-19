最低25折起！agnes b.聖誕特惠，結帳再打88折，聖誕禮物、交換禮物不踩雷清單

最低殺到25折！限時結帳居然再打88折，今年聖誕節太瘋狂了。聖誕派對、交換禮物、朋友聚會接連登場，誰不想成為那個禮物一拆，全場轟動的人？

每到年底，聖誕禮物、交換禮物花費一次爆表，但真正厲害的人，懂得用剛好的預算送出高質感聖誕禮物。

本篇整理出agnes b.聖誕交換禮物不敗清單，這次聖誕特惠用更甜的價格入手agnes b.精品，最低殺到25折、千元有找，而且首三日結帳居然又再打88折，還有限時$60折價券現領現折，送禮物送到心坎裡，還能省荷包，根本就是一舉兩得。

最低25折起！首三日限定，全館結帳再88折，還有一日限定$60券現領現折，折上加折趁現在。（圖片來源：Yahoo購物中心）

💥12/19~12/26 agnes b.品牌日 聖誕特惠最強攻略💥

★ 送禮限定專區25折起

★ 首三日限定！全館結帳再88折

★ 耶誕交換禮物清單，一日限定來客禮$60券現領現折

★ 新品85折

★ 限量情侶對飾/情侶服飾3折起，爆款保暖服飾一次看

★ 指定品滿$6000登記送恐龍鑰匙圈

agnes b.最低25折 聖誕特惠馬上開搶

👉點此進入

1.千元有找專區！agnes b. 交換禮物

原價$1,580~3,280 ↘ 12/19~12/21聖誕特惠 千元有找

聖誕交換禮物想送的有質感又不想破產，從agnes b.千元有找專區選就對了，完全就是小資族的年底救星！agnes b.的極簡調性人人都能駕馭，一拿出來就自帶質感濾鏡，送給同事、朋友、曖昧對象都不會出錯。比起亂買無用小物，不如選一個精品品牌的小東西，讓對方覺得你超會挑、品味超好。而且除了原本就千元有找外，結帳馬上又在打88折，根本超誇張，可以說是今年最無痛、最保險的買法。

千元有專區 點我搶

原本就千元有外，結帳又再打88折，根本超誇張！（圖片來源：Yahoo購物中心）

2.$1,000-2,000專區！agnes b. 交換禮物

原價$2,280~6,580 ↘ 12/19~12/21聖誕特惠$1,000-2,000

想讓你的聖誕禮物在派對上被瘋狂轟搶？那你一定要看看agnes b. $1000–2000元交換禮物專區！這區在質感與價格之間抓到完美平衡，各種實用度超高又低調奢華的款式通通有。不管抽到你禮物的人是誰，一定都會忍不住發出讚嘆的驚呼聲。這價位很適合公司派對、姊妹聚會，不至於太浮誇，但每個人都想要。而且原本聖誕特惠期間就超下殺了，首三日又額外打88折，不要說送聖誕禮物出去給別人了，自己都好想要買給自己。

$1,000-2,000專區 點我搶

$1,000-2,000專區！agnes b.交換禮物。（圖片來源：Yahoo購物中心）

3.$3,000~4,000專區！agnes b.交換禮物

原價$5,580~10,980 ↘ 12/19~12/21聖誕特惠$3,000~4,000

如果你今年打定主意，要送出最強禮物震翻全場，直接鎖定agnes b. $3000–4000的交換禮物就對了。這價位的質感已經逼近精品等級，開禮物瞬間會散發主角光環的那種等級。agnes b.這系列非常適合送給重要的TA、主管、閨蜜，也超適合情侶互送禮物。今年想送出一打開就贏的聖誕禮物，選agnes b.這區萬無一失。而且原本就超下殺，在12/19-21結帳又再打88折，限時還有折價券可以領，太瘋狂了，簡直就是品牌送給大家的聖誕禮物。

$3,000~4,000專區 點我搶

$3,000~4,000專區！agnes b. 交換禮物。（圖片來源：Yahoo購物中心）

4.最低3折起！gnes b.情侶上衣（多款選）

原價$5,780~6,980 ↘ 12/19~12/21聖誕特惠$1,700~4,800，88折後$1,496~4,224

今年聖誕想放閃又不太想太刻意的話，agnes b.情侶衣完全是文青系情侶的心頭好。品牌標誌性的星星與手寫 logo，穿起來乾淨又有質感，版型好，男女都能駕馭，送給另一半超加分，這系列穿上簡直就是甜到骨子裡。而且聖誕特惠就已經下殺最低3折起，首三日結帳再打88折，聖誕禮物非選它不可了。

限時最低3折起 點我搶

最低3折起，首三日結帳再打88折，聖誕禮物非選它不可了。（圖片來源：Yahoo購物中心）

5.限時8折起！agnes b.Voyage logo 皮革 兩用 斜背包

原價$8,580-14,580 ↘ 12/19~12/21聖誕特惠$6,864~11,664，88折後$6,041~10,265

如果想要聖誕禮物送出去的瞬間，立刻被問：在哪買的禮物？那絕對agnes b.斜背包。這款agnes b. Voyage Logo可以說是agnes b.的人氣王之一，低調 Logo、輕量皮革，一包抵兩包。肩背、斜背都超好看，很適合上班、通勤、逛街，是那種收到之後會想天天背的包。今年交換禮物或送聖誕禮物選這顆agnes b.包絕對錯不了，更重要的是限時特惠8折起，優惠期間首三日結帳又再打88折，送禮同時還能顧到荷包，一舉兩得。

限時8折起 點我帶回家

限時特惠8折起，優惠期間首三日結帳又再打88折，送禮同時還能顧到荷包。（圖片來源：Yahoo購物中心）

6.限時73折！agnes b. 新款長夾/中夾/短夾/皮夾皮件

原價$7,980 ↘ 12/19~12/21快閃價$5,791

精品皮夾永遠是接受度超高的禮物選項，體面又不會出錯的聖誕禮物，非agnes b.皮夾系列莫屬，從長夾、中夾到短夾不管是送給同事、爸媽、朋友、另一半都沒問題，尤其是新款色系超美，拿出來整個氣場到位。趁聖誕特惠期間下手，首三日結帳再打88折，送自己、送別人都好划算。

下殺73折 點我搶

體面又不會出錯的聖誕禮物，非agnes b. 皮夾系列莫屬。（圖片來源：Yahoo購物中心）

7.限時71折起！sport b.新款包夾/服飾配件

原價$2,280~4,980 ↘ 12/19~12/21快閃價$2,006~3,506

如果你想送的禮物更年輕、稍微有點活潑感 ，那就直接看sport b.系列，更休閒、街頭，很適合送給同事、朋友、學生族群。各種配件都超可愛、實用度超高，而且品牌辨識度高，拿著就是一種很會挑的感覺。今年很多人聖誕交換禮物都選sport b.，因為價格甜、設計潮，是一眼就會愛上的聖誕禮物首選。不只如此，聖誕特惠期間限時71折起，首三日結帳再打88折，折上加折省超多。

下殺71折起 點我搶

sport b.系列，更休閒、街頭，很適合送給同事、朋友、學生族群。（圖片來源：Yahoo購物中心）

8.限時58折起！agnes b. 飾品

原價$2,280~4,980 ↘ 12/19~12/21快閃價$1,320~3,436

一收到禮物就怦然心動是真的會發生，agnes b.飾品系列，就屬於那種百戰百勝、一定會打動人心的禮物類型。精緻輕巧又有品牌辨識度，戴上瞬間提升兩倍氣質。當作交換禮物、聖誕送禮也超適合，尤其是送給曖昧對象或另一半，CP值超高。聖誕特惠期間，任選限時58折起，首三日結帳甚至額外再打88折，你敢相信嗎?

限時58折起 點我搶

agnes b.飾品系列，任選限時58折起，首三日結帳甚至額外再打88折。（圖片來源：Yahoo購物中心）