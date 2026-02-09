最低31折起！情人節禮物推薦懶人包：鑽石項鍊到黃金金條，8款質感鑽飾 挑進心坎裡
有些禮物不只當下驚喜，甚至能陪伴很久。珠寶與金飾之所以迷人，不只是因為閃耀，更重要的是，它能在每日生活裡一直存在與陪伴，不間斷地，感受到濃濃心意。
今年情人節，品牌們祭出情人節特惠31折起，讓你不用大破費就能送出一份，實戴、耐看又充滿意義的禮物，鑽石項鍊、珍珠手鍊、培育鑽石到保值金條，從浪漫到收藏型通通有。跟著這篇鑽飾情人節禮物推薦來準備，絕對錯不了。
1. 情人節限時特惠！SOPHIA 蘇菲亞珠寶 - SWEET HEART 14K雙色 鑽石項墜
原價$5,980 ↘ 2/9~2/22快閃價$3,529
情人節限時特惠 點我送情人
心形設計向來是情人節最經典的元素，簡單直白、充滿心意。這款以14K雙色打造，玫瑰金的柔和，配上白金光澤，層次自然不單調，中間主鑽細緻閃耀，項鍊戴上去的位置剛好介在鎖骨間，輕巧柔美。尺寸剛好，日常上班或約會都可以戴，是實戴度很高的鑽石項鍊。這次Sophia因應情人節祭出限時特惠59折，情人節送這款鑽石項鍊給另一半，讓他天天把你的心意戴在身上。
2.情人節限時特惠！ALUXE 亞立詩 天然淡水珍珠 10K金 珍珠鑽石手鍊 閃耀 珍愛系列 Be Myself BR0214
原價$7,900 ↘ 2/1~2/13快閃價$6,380
情人節限時特惠 點我送情人
珍珠本身自帶溫柔氣質，戴上去整個人都柔和許多。天然珍珠搭配10K金細鍊，再點綴小鑽細節，整體精緻又清新，不會過度華麗，反而更耐看。想找一款低調又有質感的珍珠手鍊當情人節禮物，這款會是不錯的選擇。 這次情人節送禮限時特惠81折，情人節送這串珍珠鑽石手鍊給另一半，他一定會很開心。
3.特惠31折！IS DIAMOND IGI 30分鑽石項鍊套鍊 D /VS1高規格 四爪 經典款(培育鑽石)
原價$12,610 ↘ 即日起~2月底，快閃價$3,888
限時特惠31折 點我送情人
想要大顆一點的鑽石，又希望價格親切一點，培育鑽石是近年來很熱門的選擇。這款鑽石項鍊擁有D色、VS1高淨度，還有IGI鑑定證書肉眼幾乎跟天然鑽石沒有區別。經典四爪設計把鑽石完整托起，更顯存在感。最重要的是，這次情人節祭出超特惠，這條鑽石項鍊居然只要31折，原價1萬2千多，現在居然只要3千多，情人節送禮推薦送這條，送的人不至於大破費，收禮的人也開心。
4.情人節特惠$888！King Star 天然鑽石項鍊 經典款-多款任選
原價$3,300↘ 即日起~2月底，快閃價$888
情人節特惠$888 點我帶回家
情人節送禮如果偏好天然鑽石，這系列就是經典不敗款。設計走簡約路線，不花俏但特別耐看，怎麼搭都不違和。簡單穿著像是襯衫、洋裝或T恤，就能看起來自然有氣質。即使是戴很多年，也絕對不會退流行的基本款鑽石項鍊，情人節送禮選它超級穩。最主要是原價3千多，現在只要$888，不到千元，CP值超高，怎麼可能不選它。討另一半歡心，不一定要清空荷包，甚至買給自己都開心。
5.限時49折！ides愛蒂思 品牌夯品限量30分F/VS1極優3VG車工鑽石項鍊（6選1）
原價$19,900 ↘ 2/9~2/22快閃價$9,688
限時49折 點我帶回家
這幾款鑽石項鍊，特別主打鑽石的等級與細節，F色、VS1淨度加上優質的車工，整體亮度很出色，尤其在燈光下看起來特別閃。這一次有超多款可以選，任何人都能找到最適合的。情人節為另一半選出最適合他的設計，既有質感還能傳達自己滿滿的心意。而且情人節還有限時特惠49折，比原價省1萬多，簡直就是不可思議，當然要趁機拿下。
6.售完為止！瑞士PAMP可口可樂北極熊5g黃金條塊
時價，2/9~售完為止
售完為止 點我搶
除了珠寶，黃金也是很有意義的情人節禮物。瑞士精緻工藝加上可口可樂圖案，超有收藏價值，除了本身保值外，還很有特色，適合想送點不一樣情人節禮物的人。情人節收到這份禮物一定會忍不住會心一笑。不過這個瑞士PAMP可口可樂黃金，賣完就沒了，手速要快。
7.售完為止！童樂繪金飾黃金9999純金0.1g金條
時價，2/9~售完為止
售完為止 點我搶
黃金在愛情中，象徵永恆不變的愛和富足的生活，很適合當情人節驚喜禮物。0.1克9999純金，價格親民、入手門檻很低，即使是小資族也能無壓力的準備一份，充滿情意的情人節禮物。簡單卻真誠，而且沒有人收到黃金會說不喜歡，只有滿滿的心花怒放。趁被搶完之前趕快入手！
8.情人節特惠！TLH千載一玉系列和田玉項鍊
原價$2,650 ↘ 2/9~售完為止 $1,288
情人節特惠 點我帶回家
情人節禮物送玉石，會是很溫潤高雅的選擇。和田玉本身質地跟色澤，是屬於比較細膩柔和的，戴起來自帶一種沉穩知性魅力。再加上玉象徵著平安與守護，很適合當作長久陪伴的禮物，意義非凡。再加上這次品牌祭出情人節特惠，限時64折，情人節禮物送這條，是很不錯的選擇。只是手速要快，賣完就沒了。
