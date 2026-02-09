最低36折起！情人節禮物推薦懶人包：鑽石項鍊到黃金金條，8款質感鑽飾 挑進心坎裡
有些禮物不只當下驚喜，甚至能陪伴很久。珠寶與金飾之所以迷人，不只是因為閃耀，更重要的是，它能在每日生活裡一直存在與陪伴，不間斷地，感受到濃濃心意。
今年情人節，品牌們祭出情人節特惠36折起，讓你不用大破費就能送出一份，實戴、耐看又充滿意義的禮物，鑽石項鍊、珍珠手鍊、培育鑽石到保值金條，從浪漫到收藏型通通有。跟著這篇鑽飾情人節禮物推薦來準備，絕對錯不了。
1. 情人節限時特惠！SOPHIA 蘇菲亞珠寶 - SWEET HEART 14K雙色 鑽石項墜
原價$5,980 ↘ 2/9~2/22快閃價$3,588
情人節限時特惠 點我送情人
心形設計向來是情人節最經典的元素，簡單直白、充滿心意。這款以14K雙色打造，玫瑰金的柔和，配上白金光澤，層次自然不單調，中間主鑽細緻閃耀，項鍊戴上去的位置剛好介在鎖骨間，輕巧柔美。尺寸剛好，日常上班或約會都可以戴，是實戴度很高的鑽石項鍊。這次Sophia因應情人節祭出限時特惠6折，情人節送這款鑽石項鍊給另一半，讓他天天把你的心意戴在身上。
2.情人節限時特惠！ALUXE 亞立詩 天然淡水珍珠 10K金 珍珠鑽石手鍊 閃耀 珍愛系列 Be Myself BR0214
原價$7,900 ↘ 2/1~2/13快閃價$6,380
情人節限時特惠 點我送情人
珍珠本身自帶溫柔氣質，戴上去整個人都柔和許多。天然珍珠搭配10K金細鍊，再點綴小鑽細節，整體精緻又清新，不會過度華麗，反而更耐看。想找一款低調又有質感的珍珠手鍊當情人節禮物，這款會是不錯的選擇。 這次情人節送禮限時特惠8折，情人節送這串珍珠鑽石手鍊給另一半，他一定會很開心。
3.特惠31折！IS DIAMOND IGI 30分鑽石項鍊套鍊 D /VS1高規格 四爪 經典款(培育鑽石)
原價$12,610 ↘ 即日起~2月底，快閃價$3,888
限時特惠31折 點我送情人
想要大顆一點的鑽石，又希望價格親切一點，培育鑽石是近年來很熱門的選擇。這款鑽石項鍊擁有D色、VS1高淨度，還有IGI鑑定證書肉眼幾乎跟天然鑽石沒有區別。經典四爪設計把鑽石完整托起，更顯存在感。最重要的是，這次情人節祭出超特惠，這條鑽石項鍊居然只要31折，原價1萬2千多，現在居然只要3千多，情人節送禮推薦送這條，送的人不至於大破費，收禮的人也開心。
4.情人節特惠$888！King Star 天然鑽石項鍊 經典款-多款任選
原價$3,300↘ 即日起~2月底，快閃價$888
情人節特惠$888 點我帶回家
情人節送禮如果偏好天然鑽石，這系列就是經典不敗款。設計走簡約路線，不花俏但特別耐看，怎麼搭都不違和。簡單穿著像是襯衫、洋裝或T恤，就能看起來自然有氣質。即使是戴很多年，也絕對不會退流行的基本款鑽石項鍊，情人節送禮選它超級穩。最主要是原價3千多，現在只要$888，不到千元，CP值超高，怎麼可能不選它。討另一半歡心，不一定要清空荷包，甚至買給自己都開心。
5.限時49折！ides愛蒂思 品牌夯品限量30分F/VS1極優3VG車工鑽石項鍊（6選1）
原價$19,900 ↘ 2/9~2/22快閃價$9,688
限時49折 點我帶回家
這幾款鑽石項鍊，特別主打鑽石的等級與細節，F色、VS1淨度加上優質的車工，整體亮度很出色，尤其在燈光下看起來特別閃。這一次有超多款可以選，任何人都能找到最適合的。情人節為另一半選出最適合他的設計，既有質感還能傳達自己滿滿的心意。而且情人節還有限時特惠49折，比原價省1萬多，簡直就是不可思議，當然要趁機拿下。
6.售完為止！瑞士PAMP可口可樂北極熊5g黃金條塊
時價，2/9~售完為止
售完為止 點我搶
除了珠寶，黃金也是很有意義的情人節禮物。瑞士精緻工藝加上可口可樂圖案，超有收藏價值，除了本身保值外，還很有特色，適合想送點不一樣情人節禮物的人。情人節收到這份禮物一定會忍不住會心一笑。不過這個瑞士PAMP可口可樂黃金，賣完就沒了，手速要快。
7.售完為止！童樂繪金飾黃金9999純金0.1g金條
時價，2/9~售完為止
售完為止 點我搶
黃金在愛情中，象徵永恆不變的愛和富足的生活，很適合當情人節驚喜禮物。0.1克9999純金，價格親民、入手門檻很低，即使是小資族也能無壓力的準備一份，充滿情意的情人節禮物。簡單卻真誠，而且沒有人收到黃金會說不喜歡，只有滿滿的心花怒放。趁被搶完之前趕快入手！
8.情人節特惠！TLH千載一玉系列和田玉項鍊
原價$2,650 ↘ 2/9~售完為止 $1,288
情人節特惠 點我帶回家
情人節禮物送玉石，會是很溫潤高雅的選擇。和田玉本身質地跟色澤，是屬於比較細膩柔和的，戴起來自帶一種沉穩知性魅力。再加上玉象徵著平安與守護，很適合當作長久陪伴的禮物，意義非凡。再加上這次品牌祭出情人節特惠，限時64折，情人節禮物送這條，是很不錯的選擇。只是手速要快，賣完就沒了。
其他人也在看
台北燈節首度攜手變形金剛 3月1⽇⾄3日限量發放「柯博文」小提燈
台北燈節將於2月25日至3月15日登場，這次首度攜手全球知名IP「變形金剛」，推出限量「柯博文」小提燈。觀傳局表示，3⽉1⽇⾄3日下午3點於花博展區服務台（花博公園入⼝花牆），以及⻄⾨展區2號服務台（中山堂廣場）開放⺠眾領取，並於3⽉1⽇⾄2⽇下午2點同步於台北市各⾏政區指定地點發放，每人限領一盞。
馬年送對禮旺整年！開運3招曝光走春送禮都藏財運密碼、星巴克限定達摩開搶
馬年到來，命理師提醒今年想要好運就要「以靜制動、借力使力」，越懂得休養生息、廣結善緣，反而越能招來好運，想要在新的一年開啟好運勢，不妨從這三大開運招數著手
美式休閒混搭 砌築愜意退休河岸宅
覓得一處靜享歲月的河岸宅，屋主夫妻企望35坪的空間能凝鍊退休後的沉靜美好生活。在友人引薦下，找到京彩室內設計操刀設計，王立崢設計師依循屋主夫妻倆人的生活脈絡，透過精湛工法及簡約設計語彙，運用乾淨簡約的白色、米色與木質調相搭，調和灰調的內斂，綴以美式元素和造型線板，讓家流露雅緻溫潤的氛圍。
沉靜舒心 愜意草山│混搭風│12坪
老屋翻新的居宅，屋主期望予人放鬆舒緩且沉靜的度假風格，考量坪數僅12坪的空間，著重收納的同時，也希望空間不要有狹促感。保留此案格局方正採光良好，群山環繞落地窗視野，但在不變更原有廚房位置，需就其規劃，有兩面牆皆為全窗，不遮住的前提下，設計時需考量格局動線如何安排。設計師以電視牆做為主臥休憩區的屏蔽，其左右皆有開放入口特地不設置房門，動線通透更有度假房的格局氛圍。淡灰色系統櫃佐以深木色地板，呈現出整體空間沉靜感。步入主臥空間，以地坪架高來呈現不同使用區塊。
不會日文也能逛網拍！教你各種服裝、衣料品簡單日語懶人包
日系品牌服飾經常是台灣人瘋買的對象，除了親自到日本採購一波之外，現在也不少人會直接上日網購買商品再利用海外集運的方式寄回台，不過日本網拍大部分都是只有日文網頁，對於不會日文的人來說逛起來還真是有些吃力。LIVE JAPAN整理了上衣、外套、下衣、鞋襪、配件，以及特殊的顏色及圖樣的日文名稱，不管是要直購日貨連線還是趁折扣季到日本採買一波時都能使用，實用度超高！就是愛日牌服飾的女孩們快來看看吧～
中國1月底外匯儲備增至3.39兆美元連6增，黃金儲備增4萬盎司連15升
【財訊快報／陳孟朔】中國國家外匯管理局上週六(7日)公布最新統計顯示，截至2026年1月底，中國外匯儲備規模為3兆3,991億美元，較2025年12月底增加412億美元，升幅為1.23%，連六增。與此同時，同月中國黃金儲備報7,419萬盎司，較12月底的7,415萬盎司增加4萬盎司，連續第15個月增持黃金。從近期增持節奏看，這種溫和增持態勢已持續數月。去年11月底和12月底，黃金儲備分別月比增加3萬盎司，今年1月月比增持4萬盎司，增持力道略有回升。受主要經濟體財政政策、貨幣政策及預期等因素影響，1月美元指數下跌，全球主要金融資產價格總體上漲，在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，當月外匯儲備規模隨之上升。在2月這一週，現貨金每盎司收報4,961美元，漲1.38%，但較1月觸及的歷史高點5,598美元仍跌逾11%。華爾街分析師認為，近期的劇烈波動更像是長期上漲趨勢中的暫時性回調。機構策略師指出，地緣政治緊張、貿易政策不確定性以及對債務的擔憂並未消散，支撐金價的長期投資邏輯並未破壞，當前的下跌反而被視為牛市中的買入機會。世界黃金協會(WGC)數據顯示，全球央行黃金購買量在2025年達8
火車內障礙賽又要開打？搭車前先睜大眼看清楚 台鐵急籲依「車序牌」上車避免車內穿梭
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導春節連假腳步接近，一年一度的返鄉高峰即將到來，各大車站預期將湧入大量返鄉與旅遊人潮，然而每年疏運尖峰往往都會發生民...
亞大豐中分院辦名家揮毫送春聯吸引人潮 醫籲民眾注意「過年病」
農曆春節將屆，亞洲大學附屬醫院豐中分院今天特地邀請書法名家現場揮毫贈送春聯，吸引民眾排隊挑選過年吉祥話，讓平時嚴肅的醫療空間瞬間增添不少溫馨與喜氣，院長陳衍仁特別提醒民眾務必預防年節各種常見疾病，建議可提前領取慢性病藥物，才能健康過個好年。
苗栗大湖草莓2期果上市價格回穩 農曆春節採果好時機
苗栗縣大湖地區以往每年12月初就是草莓開採的季節，但去年受天氣炎熱影響，普遍較往年延半個月種植；今年的草莓剛出產時觀光果園自採價每台斤價格700元起跳，甚至上看800元，創歷年來新高，如今進入第二期果，不僅品質佳，價格也回穩，各觀光果園自採價每台斤從450至550元不等，農曆春節正是採果好時機。
金鐲有「遺珠」！竟藏2顆鋼珠 黃金少0.3克
金鐲有「遺珠」！竟藏2顆鋼珠 黃金少0.3克
德威航空降落桃機「右輪脫落」影響14航班 鏡頭君全拍到
德威航空降落桃機「右輪脫落」影響14航班 鏡頭君全拍到
冬奧寫歷史！台美混血「滑雪正妹」喊：台灣讓我感到驕傲
現年26歲的余睿出生於美國密西根州，母親為台灣人、父親為美國人，13歲時移居瑞士成長。她原本主項為游泳運動，直到22歲才開始接受正規滑雪訓練，短短數年間即躍升為台灣首位取得冬奧門票的女子滑雪選手，被視為極具代表性的跨界運動員。在本屆冬奧女子「10加10公里兩項賽」...
《愛情怎麼翻譯？》高允貞「微調眉型」美出新高度！韓系眉型畫法＋適合臉型一次看
《愛情怎麼翻譯？》高允貞以「淡眉＋眉尾延長」的韓系眉型、讓整體妝容質感大幅升級！相較傳統濃眉或平眉，這類自然弧度眉型更能修飾臉型、拉長比例，也讓五官看起來高級耐看。以下就從高允貞的眉型微調變化解析，一起看看這款精緻韓系眉型畫法＋適合臉型！
「4款中藥」藏致命禁忌！紅麴也上榜 醫示警：吃錯恐傷肝腎
中國一名35歲男子為了降血糖，在網路上購買中藥「附子」，並用熱水沖泡飲用，沒想到出現急性中毒，導致呼吸心跳驟停，送醫不治身亡。心臟外科醫師楊智鈞提醒，附子是中醫裡號稱「回陽救逆第一品」，但在毒物科眼裡卻是心臟殺手，同時也點名4大中藥使用禁忌，其中「紅麴」也上榜。
連假後膽固醇飆高？營養師曝：恐是澱粉吃太多害的 「2週黃金期」這樣吃最快降
連假前後回診的病人往往不敢面對健檢報告上的數字，不只是體重還有膽固醇也容易跟著見紅。假期後兩周內是黃金降膽固醇期，趁著脂肪還沒定居，改善飲食幫助代謝。膽固醇過高怎麼辦？有哪些降膽固醇食物？ 膽固醇過高原因不只太油 膽固醇過高先做這2點 營養師李婉萍說明，臨床上容易膽固醇過高的族群，像是美食家（譬如喜歡吃米其林星級的餐廳）每道菜量都少少的但油脂含量都很高（鵝肝、牛排、起司料理等）；再來是必須要應酬大魚大肉的桌菜還配啤酒；最後則是喜歡吃甜點飲料，放鬆會去夜市，甚至以小吃當作正餐的上班族（水煎包、煎餃、蔥油餅、餛飩麵、滷肉飯等）這些絞肉類料理其實都是膽固醇過高的原因。降低膽固醇的飲食原則為：必須以低脂的優質蛋白質為優先，並減少精緻澱粉的比例。很多人不知道低密度膽固醇（壞膽固醇）過高也來自澱粉攝取過多，因為分子小容易被吸收，運動量少就會被轉換成脂肪堆積。 1、早餐點心澱粉量減半，以高纖澱粉取代精緻澱粉最好的做法是早餐先不吃澱粉，很難做到者可換成全麥麵包饅頭、蒸烤地瓜、馬鈴薯、燕麥片（含β-葡聚醣能幫助降低膽固醇）。 2、動物性：植物性蛋白質1：2即使不吃海鮮、蛋黃、五花肉，想降低膽固醇卻還是都
桃機輸送帶故障 旅客「行李箱配件」惹禍 地勤急喊：別用
一名網友表示，桃園機場今早行李托運輸送帶故障，影響2至5號櫃台運作，托運行李可能延誤約40分鐘，貼文曝光後，有知情人士透露，故障原因是旅客行李束帶脫落，造成輸送帶的滾筒異常，桃園機場曾提醒，托運行李應遵守「4不原則」，包括行李保護套不可鬆脫、行李束帶或吊牌不可鬆脫或過長、不攜帶不合規行李，以及行李包裝要穩固，以確保托運過程順利；過去也曾有地勤呼籲，盡量不要使用束帶，一旦故障，整個機場都會遭殃。
日眾院開票夜震撼 中道席次腰斬、令和新選組恐歸零
（中央社記者戴雅真東京8日專電）日本眾議院選舉今天投開票，晚間8時投票截止後，各電視台同步播出開票特別節目。根據出口民調與情勢分析，自民黨大勝幾成定局，而在野陣營則遭遇全面挫敗，其中「中道改革聯合」與「令和新選組」的席次尤其低迷，引發輿論高度關注。
【韓媒業界點名】2026備受期待TOP5韓劇+韓影！《醜聞》、《21世紀大君夫人》、《再婚皇后》男女神強強聯手新作皆上榜！
韓國權威娛樂性代表雜誌《cine21》在近日發佈了一份調查內容，調查了業界人士，包括各大影視製作投資發行公司、娛樂公司、經紀公司、OTT公司代表等業界人物，調查了對2026年的期待之作，包括票選出各5部韓劇與各5部電影作品，趕緊一起來看哪部作品即將再度掀起高度關注與高話題呢？
太平山現零下低溫 未下雪但可見霧淞美景
（中央社記者王朝鈺宜蘭縣9日電）受寒流影響，太平山國家森林遊樂區今天持續低溫，清晨約6時氣溫已降至攝氏零下1度，因水氣不足並未下雪或冰霰，但林木枝條可見霧淞景象。
隱匿國民黨政治檔案！黨史館前副主任遭罰10萬 上訴被駁回
國民黨前文傳會黨史館副主任吳敏，因在促進轉型正義委員會調查政治檔案時未如實陳述，構成規避、妨礙調查，原已遭促轉會裁罰10萬元確定。吳敏不服提起上訴，台北高等行政法院審理後認為，原處分並無違誤，予以駁回。全案源於促轉會依「促進轉型正義條例」，調查國民黨是否完整通報所持有的威權時期政治檔案。促轉會於20