最低$360吃到飽！鼎王、無老鍋、十二廚、西堤牛排，年末聚餐餐廳推薦
最低$360就能吃到飽，限時超特惠，年末聚餐季正式引爆！一年最快樂的時刻就是現在，無論是同事狂歡、朋友聚會、家庭大團圓，大家都想吃得比平常更澎湃、更爽快。
都到了一年的年末，不吃好吃滿，怎麼對得起辛苦一整年的自己呢？這次精選8大名店，完全就是為了讓所有人都能在年末吃到爽、拍到瘋、聊到失控。不論是吃到飽、麻辣鍋、大桌菜、還是牛排套餐通通有，每一家都是聚餐界的王中王。
而且限時最低殺到69折，甚至還有$360就能吃到飽的超特惠價，聚餐不知道怎麼選，看這篇攻略就對了。
1.下殺73折！【台中李方艾美酒店】新食譜全日餐廳平日自助式午餐餐券
原價$1,188 ↘ ~1/31年末特惠$865
說到台中最值得一吃再吃的飯店自助餐，非李方艾美酒店莫屬，尤其是新食譜真的有夠強！滿滿海鮮區、鐵板檯現煎香氣整場爆發，還有媲美五星級下午茶的甜點櫃。尤其是他們的爐烤肉品、現切牛排，每一口都多汁到想原地訂位二刷。環境、座位很寬敞，超適合年末聚餐一群人一起去。而且這次年末特惠73折，原價一千多，現在8百多就有，當然要吃爆啊。
2.一人$360吃到飽！【旭穗蔬食VEGANala】平日午餐吃到飽二人券(假日需加價)
原價$798 ↘ ~12/31年末特惠$720
平均一人只要$360吃到飽！如果你以為蔬食吃到飽都走精緻小巧路線，那你就大錯特錯了。旭穗蔬食吃到飽，完全是平價卻能吃到爽翻天的神級Buffet！價格親民到會懷疑自己是不是看錯，菜色豐富度完全不輸高價館。兩人午餐吃到飽CP值超高，年末聚餐想吃得爽、荷包不想哭，來這間就對了！
3.限時76折！台中【仲信金鬱金香酒店】品東西自助百匯Buffet平日午晚餐雙人吃到飽(假日+300)
原價$1,540 ↘ ~12/31年末特惠$1,160
平均一人只要$580！台中吃到飽霸主之一的仲信金鬱金香酒店，豐盛程度超乎想像，海鮮、爐烤肉、壽司、甜點一路排好排滿，補菜速度快到你跟不上。尤其海鮮區堆得像山一樣，再加上熱炒現做區香氣大噴發，年末聚餐選這裡真的穩。用這組雙人通用券直接省到翻，平均一人只要$580吃到爽，完全就是台中人激推的Buffet首選之一。
高CP值吃到飽，平均一人只要$580吃到爽，台中人激推的Buffet首選。（圖片來源：Yahoo購物中心）
4.下殺87折！【無老鍋】四人套餐全台門市通用券(部分門市不適用)
原價$3,458 ↘ ~12/31年末特惠$2,998
無老鍋真的狂到不行，一坐下還沒開煮，白湯那層仙氣泡泡就先把氣氛推到頂點；麻辣鍋一滾，香到靈魂都會站起來敬禮。最爽的是他們家的招牌鴨血、豆腐無限續！吃到飽！入口瞬間爆汁、滑嫩到炸，根本是麻辣鍋界的黃金級寶物，不小心就會吃到停不下來，每一口爽度都是直線上升。四人套餐份量超適合家人、朋友、同事年底聚餐一起吃。而且現在這組年末特惠只要87折，平均一人不用750，就能吃超爽，完全就是在叫大家快去吃爆它。
5.下殺83折！【台北】喜來登十二廚平日自助午餐單人券(二入)
原價$3,278 ↘ ~1/31年末特惠$2,700
台北的Buffet神店之一，十二廚絕對榜上有名！海鮮區的澎湃度有夠浮誇、生魚片新鮮到會發光，甜點櫃更是夢幻炸裂。動線流暢、補菜速度超快，不怕吃不到。二入組很適合揪朋友、同事、閨蜜一起衝，年末聚餐如果要選一間能讓所有人都吃到爽的餐廳，喜來登十二廚吃到飽，絕對是超讚的選擇之一，而且餐券限時83折，還可以先買起來想吃隨時都能去。
6.【鼎王麻辣鍋】四人套餐全台門市通用券-25M(平假日適用)
原價$3,984 ↘ ~12/31年末特惠$3,456
問到台灣麻辣鍋的代表有誰，鼎王兩個字一出來，絕對沒有人反對。層次感超強的麻辣湯底，香到人還沒進店就被香迷糊，湯頭又濃又香，每喝一口都像在開外掛。這組四人套餐不只肉量大，還有滿滿海鮮，配上鼎王最經典的紅白鍋，聚餐氛圍直接拉到最高點。年末聚餐，不亂是家人、朋友、還是同事，一張券就能開吃鼎王麻辣鍋麻辣鍋，幸福指數炸裂。
7.特惠69折海霸王懷念料理極品十人桌菜（全台多點）
原價$4,950 ↘ ~1/31快閃價$3,388
年末特惠69折，平均一人只要3百多！要找可以一次坐齊十個人的餐廳，同時還要兼顧好吃？海霸王永遠是不二之選、神一般的存在。從小吃到大的經典，每一道都是台灣人超愛的味道。這套十人份海霸王桌菜完全把辦桌魂發揮的淋漓盡致，佛跳牆濃香到想打包、海鮮料理新鮮又大氣、熱炒每一道都能配上兩碗飯。無論家庭聚會、公司尾牙、小型慶功宴，點它就對了。而且全台多點可用，不用大費周章跨縣市，超方便。最重要的是，現在年末特惠，居然整桌平均一個人只要$338！CP值超級高。
8.王品集團 西堤牛排套餐商品券10張組
原價$7,680 ↘ ~1/31年末特惠$7,190
西堤牛排，整個套餐只要$719。從前菜開始就穩穩抓住味蕾，排餐香到爆，外皮微焦、肉超多汁，就連甜點、飲料也不馬虎，整套吃下來超滿足，真的有被好好款待的感覺。這次的西堤牛排10張組，平均一人只要$719就能吃到爽，超適合年末聚餐用，又或是相揪朋友們一起團購，囤起來想吃就能吃。
