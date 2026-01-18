最低43折起！8款人氣行李箱＋旅行袋完整攻略，限時最高省6千6

最低43折起！行李箱、旅行袋、壓縮袋推薦清單，從機場一路順回家大祕訣。（圖片來源：Yahoo購物中心）

說真的，旅行會不順，十次有八次不是因為天氣、不是因為班機延誤，而是你那咖行李箱在搞你。拉起來卡卡、轉彎亂飄、裝到最後拉鍊拉到懷疑人生，機場還沒到，人已經先累一半。更別說回程戰利品一多，「坐在行李箱上硬壓」的畫面輪番上演。

選對行李箱，旅行真的會變得很簡單。好推的輪子、夠裝的大容量、前開式的神設計，再加上能臨時救命的旅行袋跟壓縮袋，整趟旅程順到你開始懷疑，以前到底在忍什麼?

這篇一次幫你整理8款真正各司其職的行李箱推薦、旅行收納推薦，不管你是長途旅人、購物狂、效率控，還是永遠低估自己會買多少的人，都能找到那一咖旅行好夥伴。包準你看完只有一個想法：原來不是我行李多，是以前都選錯行李箱。

1. 下殺6折！金安德森 26吋 Urban Ease 前開式頂規Hinomoto煞車輪行李箱-多色任選

原價$8,780 ↘ 1/18~1/20快閃價$5,199

下殺6折，一省就省快3千6。這咖26吋前開式行李箱，號稱萬用尺寸，前開式設計在任何地方，都不用整箱攤開也能快速拿、快速放，超方便。最加分的是它還有煞車輪，輕輕踩一下就卡住，完全不會亂滑。不只如此，箱體很扎實耐用，推起來還滑順又安靜，簡直就是十全十美。想找一咖什麼都顧的到、用起來超順手的行李箱，金安德森前開式行李箱直接列入首選名單。趁1/18-1/20這三天快閃下殺6折，一省就省快3千6，手刀輕鬆拉回家。

點我購買🛒

廣告 廣告

下殺6折，一省就省快3千6，號稱萬用尺寸的26吋前開式行李箱。（圖片來源：Yahoo購物中心）

2.現省快2千！ALLEZ 奧莉薇閣 29吋 箱見恨晚III 金屬護角 大容量可擴充行李箱

原價$4,980 ↘ 1/8~1/31快閃價$2,999

現省快2千！這咖購物型旅人絕對必收。29吋超大容量，加上可擴充設計，戰利品再多都能塞進去。另外它還有金屬護角，還真的可以耐摔耐撞，托運也不怕心痛。奧莉薇閣29吋行李箱，不是說說而已，是一款專門為去程留空、回程爆滿而生的大容量行李箱推薦。如果你是每次回程都爆箱的購物型旅人，這咖1/31以前入手，馬上省快兩千，閉眼入，下次出國帶它，包準你買到笑開懷。

點我購買🛒

現省快2千，購物型旅人必收，29吋大容量行李箱超耐裝。 （圖片來源：Yahoo購物中心）

3.直降5千多！【NUPORT】28吋第四代極致流體系列前開式旅行箱/行李箱(多色任選)

原價$8,380 ↘ 1/18~1/20券後$3,352

一試成主顧就是在說它，NUPORT行李箱把「好用」做到極致。28吋大容量加上前開式收納，不用整箱攤開大翻特翻，就能拿電腦、外套或盥洗包，動線超順，推拉的時候也很滑順、穩定，更讚的是箱體線條俐落、選色超美，完全就是時尚與實用雙兼具。想找一款兼顧容量、便利、外型的前開式行李箱推薦，NUPORT前開式行李箱絕對戳中你的心。趕快趁1/18-1/20限時3天期間，下殺現省5千多入手，怎麼可以放過這麼好的機會。

點我購買🛒

直降5千多，28吋前開式行李箱，一試成主顧。（圖片來源：Yahoo購物中心）

4.馬上省6千6！日本 LEGEND WALKER 19吋+29吋 明星商品藍鯨箱(二代)

原價$12,600 ↘ 1/18~1/20快閃價$5,999

限時下殺48折，原價1萬2千多，現在居然只要5千多，一下就省6千6！這個折扣殺的太誇張。與其買一咖，不如一次買到位。這組一次搞定短程＋長程旅行，LEGEND WALKER藍鯨箱組合，19吋適合登機、短旅行，29吋則是長途旅行或家庭旅遊。箱體出了名的耐用，不愧是日本品牌，未來幾年出去玩都靠它。想用最高CP值入手的人，1/18-1/20這3天千萬不能錯過，一下就省6千6不是說說而已。

點我購買🛒

限時下殺48折，一下就省6千6！19吋＋29吋行李箱，長、短旅行都能搞定。（圖片來源：Yahoo購物中心）

5.限時6折！《箱旅世界》BoxTrip 29吋復古"防刮"鋁框行李箱 登機箱 旅行箱

原價$6,500 ↘ 1/8~1/31快閃價$3,850

1/31以前只要6折！這個鋁框行李箱完全就是走氣場路線，復古鋁框設計結構，除了讓箱體更穩固，不怕變形外，同時也能是穿搭的一部分，機場接拍，張張是大片。不只如此，它還是29吋超大容量的防刮行李箱，想要一款實用之外，還很有態度的行李箱推薦，這鋁框行李箱真的可以列入必選清單。最重要的是，1/31以前只要6折就能拖走，現在不收更待何時？

點我購買🛒

防刮、防變形、還超時尚，這顆復古旅行箱完全就是必收。（圖片來源：Yahoo購物中心）

6.下殺69折！【Verage】維麗杰 29吋第三代輕量劍橋系列旅行箱/行李箱

原價$5,380 ↘ 1/18~1/20券後$3,664

說真的，東西已經很重了，行李箱真的不用再增加負擔。Verage主打輕量行李箱，即使是超大29吋行李箱，還是能明顯感覺到推起來比較省力。箱體耐用度高、輪子很滑順，長距離移動也比較不會累，很適合長途旅行或家庭使用。正好1/18-1/20，有限時3天大特惠，下殺69折就能拖回家，輕量行李箱真的大推，完全就是旅行好夥伴。

點我購買🛒

輕量行李箱真的大推，完全就是旅行好夥伴。（圖片來源：Yahoo購物中心）

7.限時特惠！【HAPPY TRAVEL】旅用壓縮收納袋/旅行袋/衣物袋(S+L+M) (二色可選)

原價$1,820 ↘ 1/18~1/19快閃價$1,420

遇到行李箱裝不下，很多時候不是行李箱不夠大，而是沒用對收納方法。這組壓縮收納袋可以直接把衣服體積縮小一大半，超適合旅行用，完全可以大幅提升行李箱的收納空間，壓縮收納袋搭配任何行李箱，效果都會立刻升級，空間救星就是它。趁限時2天特惠入手，出去玩再也沒有塞不下的困擾了。

點我購買🛒

空間救星就是它，壓縮收納袋直接把衣服體積縮小一大半。（圖片來源：Yahoo購物中心）

8.下殺43折！Reddot紅點生活 新款強韌牛津布折疊旅行收納包(加贈手卷真空袋*3入)

原價$699 ↘ 1/8~1/31快閃價$299

一下就折43折！摺疊旅行袋就是那種，「帶了不一定用，但沒帶往往一定會後悔」的存在。強韌牛津布很耐裝又耐操，折疊後體積小小的，放在行李箱角落完全不佔空間。回程戰利品爆量的時候，就靠它救場了，每當那時候，都會感謝當初有把摺疊旅行袋放進行李箱的自己。最讚的是現在居然下殺43折，省超大，真心推薦給所有要出去玩的人，年度好物非它莫屬。

點我購買🛒