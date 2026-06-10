最低4500元入住！新北2座「全新社宅」招租 265戶房型、租金一次看

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記者陳韋帆／台北報導

新北社宅「土城員和2號」與「板橋江翠2號」今日開始開放申請，土城員和2號套房~3房型，月租金8,400元至29,800元，板橋江翠2號套房~3房型，月租金4,500元至27,800元。（圖／新北住都中心提供）

新北市115年首批社會住宅今10日正式開始招租，受理時間至7月9日止。本次招租涵蓋土城員和2號、板橋江翠2號等2處全新完工的社宅，總計釋出265戶，並因應新莊副都心、新店斯馨2號及三峽國光一期等3處社宅部分房型遞補名單用罄，一併納入本次聯合招租。新北住都中心執行長林士森表示，社宅招租計畫將持續滾動式檢討與優化，期望藉由完善住宅政策逐步提升整體居住品質。

新北市115年度第1次社會住宅招租案於6月10日開始申請，本次重點釋出「土城員和2號」與「板橋江翠2號」兩處社宅。其中土城員和2號提供套房、二房及三房型，月租金依申請人階級，介於8,400元至29,800元之間；板橋江翠2號則同樣規劃三種房型，月租金範圍則落在4,500元至27,800元。

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新北社宅「土城員和2號」與「板橋江翠2號」招租，房型、租金介紹。（圖／新北住都中心提供）

林士森表示，本次完工進場的土城員和2號社宅機能成熟，步行約8分鐘可達捷運板南線海山站，10分鐘可達土城醫院，周邊圍繞多處公園綠地與裕民路、學府路、秀泰影城等商圈。

板橋江翠2號社宅則座落於江翠重劃區內，距離捷運板南線江子翠站僅約500公尺，社區旁即有YouBike站點，鄰近河濱公園、溪頭公園、江翠國小及華江黃昏市場，具備極佳交通優勢。

他說，為落實婚育友善居住政策，新北市配合《住宅法》修法明定保留20%社宅作為婚育宅的規定，市長更宣示加碼將婚育宅比例直接拉高至3分之1，擴大支持新婚與育兒家庭。

本次招租特別啟動雙軌支持機制，除增設婚育戶類別、放寬新婚或育有未成年子女家庭申請，針對生養負擔較重的多寶家庭，亦在優先戶類別中持續保留「育有2名以上未成年子女家庭」的優先抽籤機制，以實質政策協助年輕世代穩定居住。

他提醒，符合申租資格且有租屋需求的民眾，可於115年6月10日至7月9日期間，可採現場親送或網路申請，招租文件請至新北住都中心官網(https://www.nthurc.org.tw/)首頁查閱及下載申租文件。

最後，林子森強調，此次社宅招租不仅補足了現有熱門社宅的遞補名單，更透過捷運沿線精華地段的完工釋出，打造更友善的生活環境。有意申請的民眾可至新北住都中心官網首頁查閱詳細資格並下載申租文件，透過多元的住宅支持措施，讓青年家庭能在新北市安心成家。

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