最低$899起開搶！NIKE特賣會Dunk Low、Air Jordan、Blazer超低價，結帳再打79折，必搶名單一次看

超誇張，NIKE鞋最低$899馬上穿走！完全就是年底最狂神級特惠。從經典百搭的 NIKE Dunk、NIKE Blazer、到NIKE RYZ 365 II，還有輕量路跑首選NIKE Revolution 8，甚至熱度爆表的NIKE AJ1 Panda，平常猶豫很久的款式，現在直接變成看到價錢就秒結帳的那種。更扯的是，除了$899起，還有結帳79折、滿額回饋再回饋，甚至滿999就能抽王品9990美食金。鞋也買了、錢也省了，真的賺翻。

這波NIKE最低$899起真的不用猶豫。這篇已經幫你整理好人氣、穿搭、舒適都最強的 NIKE鞋熱門清單，趁品牌日衝一波，錯過真的會捶心肝。

潮鞋任選$899起，超多回饋加碼，折上加折。（圖片來源：Yahoo購物中心）

💥12/5 NIKE品牌日 搶便宜最強攻略💥

★ NIKE品牌日 雙12正檔價結帳79折

★ 潮鞋任選$899起

★ 年終最強檔全年最低價

★ 全站單日滿2500送8%，上限1500

★ 指定銀行單筆滿5000送800(16%)

★ 刷uniopen聯名卡 消費最高12%

★ 消費滿999 登記抽：王品9990美食金

NIKE任選$899起 馬上開搶

1.$899超低價！NIKE Blazer 77 / NIKE Blazer Mid 77

原價$3,600 ↘ 12/5-12/12快閃價$899

NIKE Blazer 77和 NIKE Blazer Mid 77，這兩雙算是NIKE裡的經典常勝軍，完全是那種放在鞋櫃裡，永遠都會想抓出來穿的款式。NIKE Blazer 77的鞋身用到的合成皮革帶點微舊感，喜歡簡單、純白系鞋款，又想帶一點復古味就選它。Blazer Mid 77則是Blazer系列裡的穿搭加強版，中筒一穿上去就很有氣勢，想有風格帶有街頭風就選它。無論如何12/5-12/12這段期間，通通只要$899，甚至結帳再打79折，划算到驚掉下巴，兩雙一起帶也絕對沒問題，尺碼數量有限，趕快搶。

原價三千六，居然下殺$899，當然直接全款拿下！（圖片來源：Yahoo購物中心）

2.$999超低價！NIKE W Blazer Low Platform / NIKE Blazer Mid 77 Jumbo

原價$4,000 ↘ 12/5-12/12快閃價$999

NIKE W Blazer Low Platform跟NIKE Blazer Mid 77 Jumbo，這兩雙都延伸自Blazer經典輪廓，但風格完全不同。Low Platform是小巧厚底款，拉長比例的同時，又不至於太浮誇。至於Mid 77 Jumbo則是更有個性一點，它把Swoosh、鞋帶、鞋舌全部放大，鞋子本身就自帶存在感。不論哪一雙，都是幫穿搭超級大加分的休閒鞋，而且通通只要$999，結帳再打79折，趁現在限時期間趕快手刀搶，兩雙都帶走也完全不會痛，但錯過一定會含淚捶心肝。

NIKE休閒鞋，原價四千，限定$999手刀搶，猶豫太久就沒了。（圖片來源：Yahoo購物中心）

3.$999超低價！NIKE Dunk Low 系列任選均一價(DX1663400+DV1490161+FD4203161+DR9705100)

原價$3,280 ↘ 12/5-12/12快閃價$999

居然只要$999（原價3280），難怪人人都在搶。說到NIKE就沒有人不知道NIKE Dunk Low，這個系列真的超好下手，鞋型本身就自帶復古感，穿起來有種自然的街頭氛圍，是一雙幾乎人人都有的不敗款。最爽的是這波全部均一價$999！結帳再打79折，根本不用猶豫，直接挑最符合你日常風格的配色就對了，真的選擇困難的話，全款拿下也完全不心痛，所謂買到就賺到，原來是真的。

$999快閃價，NIKE Dunk Low任選通通均一價，當然要買爆。（圖片來源：Yahoo購物中心）

4.限時58折！ NIKE P-6000 GS 休閒鞋 運動鞋 女/大童 - HV5064101

原價$2,900 ↘ 12/5-12/12快閃價$1,669

下殺58折，根本殺超大。NIKE P-6000是那種，一看到就會大喊「未免也太好搭了吧！」的鞋，滿滿的銀色TPU紋路＋流線層次，穿上腳比例很好。以價格來說，這款算是NIKE裡很親民的潮流選擇之一。不用到萬元等級就能有厚實鞋底、跑鞋級包覆、呼應流行的未來感外型，CP值爆表。如果想找一雙平價但看起來很高級的穿搭神鞋，NIKE P-6000絕對是萬中選一。況且現在下殺58折，結帳再打79折，滿額還有各種回饋，折上加折，完全沒有不入手的理由啊。

NIKE復古鞋限時58折，原價快三千，居然一千多就能帶走。（圖片來源：Yahoo購物中心）

5.限時72折！Nike 休閒鞋 Wmns RYZ 365 II 女鞋 黑 白

原價$2,480 ↘ 12/5-12/12快閃價$1,912

這雙NIKE Wmns RYZ 365 II，絕對是會越穿越上癮的那種運動鞋。延續RYZ系列的大勢厚底設計，但線條更俐落。整體更顯瘦、比例直接被往上拉，搭配寬褲、短裙、運動褲都完全無壓力。實際穿起來很輕盈，不會有笨重感，從早穿到晚都沒問題。而且現在下殺只要一千多（原價兩千多），結帳再打79折，滿額還有回饋可以領、大獎可以抽，如果你正在找一雙潮感、舒適都兼顧到的NIKE運動鞋，趁現在穿走NIKE Wmns RYZ 365 II絕對不會錯。

NIKE Wmns RYZ 365 II，絕對是會越穿越上癮的那種運動鞋。（圖片來源：Yahoo購物中心）

6.下殺58折！【NIKE】 NIKE REVOLUTION 8 慢跑鞋 運動鞋

原價$2,100 ↘ 12/5-12/12快閃價$1,212

下殺58折，任選都只要$1,212。NIKE慢跑鞋超好穿。男女都能穿，日常走路、跑步、通勤都能搞定。NIKE慢跑鞋的鞋面是很細緻的透氣網布，穿起來不悶熱；踩起來是柔軟有彈性的棉花糖感，踏出的每一步都超舒服。今年年末，NIKE限時特惠，NIKE慢跑鞋任選只要$1,212，結帳再打79折，根本超划算，而且滿額還有抽大獎跟各種回饋，完全是折上加折、省上加省。

NIKE慢跑鞋下殺58折，任選均一價都只要1212。（圖片來源：Yahoo購物中心）

7.$989超低價！NIKE 長褲 休閒長褲 吸濕排汗 日常穿搭 運動穿搭 男女裝 單一價

原價$2,180 ↘ 12/5-12/12快閃價$989

下殺46折，限時$989（原價2180），男女裝通通均一價。NIKE長褲主打的吸濕排汗真的有夠加分，健身、慢跑、重訓都能保持舒適，流汗不會悶在裡面，彈性也很好。版型是NIKE 經典俐落路線，不會太貼也不會太寬，剛剛好的時髦感，一件就能搞定平日穿搭跟假日運動。NIKE運動褲限時下殺46折，結帳再打79折，超特惠價就能入手，很難不心動，好想把每一款都放進衣櫃裡。

原價兩千多，現在居然免千元，當然全部一次打包帶走啊。（圖片來源：Yahoo購物中心）

8.限時32折！Nike Air Jordan 1 Low Vintage Panda 女 黑白 AJ1 休閒鞋 FB9893-101

原價$3,800 ↘ 12/5-12/12快閃價$1,212

下殺32折，這雙居然只要$1,212。沒有人不知道這雙NIKE Air Jordan 1 Panda，熊貓AJ有多紅，不用多說。NIKE AJ1絕對是無敵百搭款，尤其是這雙黑白配色。NIKE熊貓AJ的魅力就是，隨便一套都是滿滿氣場，即使簡單配牛仔褲、瑜珈褲、工裝褲，甚至裙裝都很好看。最嚇人的是，現在居然下殺32折，只要$1,212就能馬上穿走，結帳再打79折，簡直就是不可思議，而且滿額還可以抽大獎、拿回饋，難怪一堆人都在搶。限時限量真的要快。

NIKE AJ1 熊貓配色超夯，居然下殺32折，只要$1,212超低價，超級不可思議。（圖片來源：Yahoo購物中心）