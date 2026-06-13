最低$990，狂降3折起！3天搶adidas限時限量，佛心價攻略一次看，滿額再領最高47%回饋

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adidas狂降3折起，甚至一雙鞋殺到最低只要$990。鞋櫃裡永遠少一雙鞋，這句話絕對是真理。這次adidas集結超多熱銷鞋款與服飾推出限時3天的優惠，薄底鞋、慢跑鞋、籃球鞋、短T等通通大特惠，趁現在超誇張佛心價入手，心情、荷包都笑嗨嗨。好康道相報，看到這裡趕快相揪親朋好友，一起買還能滿額折價更划算，6/13-6/15錯過就真的沒了。

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1. 快閃$990！【adidas 愛迪達】 DURAMO RC 跑鞋 慢跑鞋 運動鞋 男鞋/女鞋 (多款任選)

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一雙只要$999，原價2490元直接殺到免千元，簡直不可思議。這雙adidas慢跑鞋本來就是不少人的入門跑鞋首選，因為腳感偏輕盈，所以慢跑、健走、日常通勤通通都可以靠它。最重要的是adidas慢跑鞋限時三天免千元！只要$990當然要收入鞋櫃。

adidas慢跑鞋一雙只要$990，原價2490元直接殺到免千元，簡直不可思議。（圖片來源：Yahoo購物中心）

2.只要$990！【adidas 愛迪達】 VL COURT系列 運動休閒鞋 男鞋/女鞋 (多款任選)

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只有3天，$990限時限量搶。復古輪廓的adidas鞋，沒有人不愛。牛仔褲、短褲、長裙等，任何造型都能搭，這也是大家最愛它的一大特點，穿好幾季都不會退流行，非常耐看。6/13-6/15連續三天，復古adidas鞋限時限量$990，划算程度不只一點。

只有3天，$990限時限量搶。復古輪廓的adidas鞋，沒有人不愛。 （圖片來源：Yahoo購物中心）

3.快閃$990！【adidas 愛迪達】 D-PAD/ENTRAP LOW/ADVANTAGE運動鞋 男鞋/女鞋 (多款任選)

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$990只有3天快搶！原價快2千5，殺到只要$990，真的是瘋了。這雙adidas籃球鞋，把90年代街頭感直接拉滿，穿起來比基本款更有存在感，但又不至於太浮誇。最重要的是現在通通只要$990，不穿走不就虧大了嗎？

原價快2千5，殺到只要$990，這雙adidas籃球鞋真的是瘋了。（圖片來源：Yahoo購物中心）

4.只要$990！【adidas 愛迪達】 DAILY 4.0 運動休閒鞋 男鞋/女鞋 (多款任選)

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只要$990！快揪親朋好友來搶好貨，adidas鞋限時3天大放送。這雙adidas鞋厲害的是用簡約配色及線條，設計出剛剛好的時尚度，更容易融入日常穿搭，日常的所有場合通通都派得上場，堪稱鞋櫃裡的萬能選手。最重要的是adidas居然只要$990超甜價格，怎麼可能放過。

快揪親朋好友來搶好貨，adidas鞋限時3天大放送，只要$990。（圖片來源：Yahoo購物中心）

5.限時48折！【adidas 愛迪達】 防曬外套 女款 (多款任選)

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下殺48折，只有3天！夏天最怕的不是熱，是出門十分鐘就快變黑碳。adidas防曬外套最大的優勢就是不用一直補救曬黑問題，而且版型超輕盈，騎車、通勤、旅遊直接套上就可以。原價快2千5，現在$1190直接對砍一半以上。夏天沒有adidas防曬外套，每天要跟太陽正面對決真的很痛苦。

夏天不能沒有adidas防曬外套，下殺48折，價格直接對砍一半以上。（圖片來源：Yahoo購物中心）

6.下殺45折！【adidas 愛迪達】 BARREDA LO 運動休閒鞋 薄底鞋 女鞋 (多款任選)

原價$2,690 ↘ 6/13-6/15快閃價$1,190

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下殺45折，只有3天！近期薄底鞋到底有多紅，看路上就知道，幾乎人人腳下都在穿薄底鞋。尤其這雙adidas，一穿上腳整體立刻多了幾分精緻感，不論是日系、韓系還是美式，怎麼搭都很好看。除了黑白經典配色外，還有潮感滿分的銀白配色。6/13-6/15下殺45折，完全是用低於半價在收一雙adidas鞋。

6/13-6/15下殺45折，完全是用低於半價在收一雙adidas鞋。（圖片來源：Yahoo購物中心）

7.下殺38折！【adidas 愛迪達】 短袖上衣 男款/女款 (多款任選)

原價$1,290 ↘ 6/13-6/15快閃價$590

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下殺45折。現在590元就能帶走adidas短T，不買真的對不起荷包。這種單品最大的優點就是完全不用思考，套上就能出門。無論是運動、居家、外出還是旅遊都派得上用場，而且經典adidas Logo本身就自帶存在感。adidas短T就是衣櫃裡永遠不嫌多的基本款，而且還是這種超甜價，多帶幾件絕對錯不了。

現在590元就能帶走adidas短T，不買真的對不起荷包。（圖片來源：Yahoo購物中心）

8.下殺43折！【adidas 愛迪達】 STADT 復古風休閒鞋 運動鞋 足球鞋 男鞋/女鞋 (多款任選)

原價$3,290 ↘ 6/13-6/15快閃價$1,390

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現省快2千！adidas復古足球鞋有多好看，不需要多說，是那種看一眼就會被燒到的類型。窄版鞋身搭配復古輪廓，濃濃歐洲街頭氛圍。6/13-6/15限時下殺43折，直接省快2千，adidas這波特價名單真的太狂，尤其是這雙adidas STADT，絕對是必收之一。