最低$999起！只有2天adidas限量開搶，球鞋、運動套裝、外套必搶攻略，滿額還能再折價

最低$999，2/4~2/5 adidas品牌日，只有2天限量開搶。這種超好康限時優惠，通常分成兩種人：一種是錯過的，另一種是「想一下再買」，結果尺寸或款式被搶完沒了的，不管是哪一種都捶心肝到內傷。這次adidas限時限量開搶，球鞋、運動套裝、外套、長褲等，通通超甜價，$999起就有一雙adidas，再加上還有滿額再折價＋領回饋，當然要大搶特搶。這篇為了好康道相報，直接先把必買重點整理好，看完就知道該從哪一樣下手。

最低$999起，adidas品牌日2/4~2/5，限時2天必搶清單一次看。（圖片來源：Yahoo購物中心）

💥2/4~2/5 adidas品牌日3折起，最高回饋42%💥

★ 人氣爆款套裝、鞋款 $999起

★ 熱銷商品超值降，結帳再享單件85折、 任2件75折

★ 童裝/童鞋、長袖/外套 任2件35折

★ 品牌送超贈點：滿2000送100、滿2500送200、滿3000送300

★ 折價券現領現折：滿1600折160、滿2026折226、滿2600折360

★ 全站單日滿3000送8%購物金(最高送500)

1. 下殺48折！愛迪達adidas VL COURT系列 運動休閒鞋 男鞋/女鞋 (多款任選)

原價$2,290 ↘ 2/4~2/5快閃價$1,090

下殺48折，原價2千多直接變成1千初，一省就省1千1。adidas VL COURT系列，從球場走到街頭的自由切換。網眼和皮革拼接設計，不只透氣，還超級好看。喜歡休閒穿搭、短程通勤的人，這雙adidas球鞋必收，可以說是冬季街頭不可或缺的單品之一。更何況現在是adidas品牌日，限時兩天直接殺到48折滿額還能再折價＋領購物金，不穿走實在可惜。

街頭不可或缺的單品之一，adidas復古鞋，限時2天下沙48折。（圖片來源：Yahoo購物中心）

2.下殺最多36折！愛迪達 adidas連帽外套 男款/女款 (多款任選)

原價$4,290 ↘ 2/4~2/5快閃價$1,700，領券後$1,540

最多殺到36折！adidas連帽外套一穿上，整個人態度都對了，不需要刻意打扮就能氣場全開。adidas外套穿起來不會像運動服那麼嚴肅，出門買東西、一般通勤，甚至赴約都很可以。顏色選擇超多，想穿的低調或高調，都一定有一款adidas外套，可以輕鬆披上就馬上切換成你想要的風格。而且男女款都有，趁現在限時下殺最多36折，滿額還能再折價＋領購物金，一次帶走2件當情侶裝真的超可以。

最多殺到36折，出門只要這件adidas外套輕鬆一套就搞定。 （圖片來源：Yahoo購物中心）

3.限量$999搶！愛迪達adidas D-PAD 休閒鞋 運動鞋 籃球鞋 男款/女款 (多款任選)

原價$2,490 ↘ 2/4~2/5快閃價$999

限量一雙只要$999，當然要搶啊！adidas D-PAD的設計靈感來自籃球場，特別強化支撐，所以怎麼走跳都不太會腳累。鞋面是透氣材質，比較不容易悶熱，很適合喜歡街頭風球鞋或偶爾會打球的人。簡單搭個牛仔褲、寬褲、運動褲就很好看。平常上下班、逛街或是小型球場活動，這雙adidas運動鞋讓你隨時氣場全開。最讚的是趁adidas品牌日，限時2天下殺一雙只要$999，滿額還能再折價＋領購物金，趁尺寸、款式被搶完前，出動手刀趕快穿走。

一雙adidas鞋只要$999，會不會太誇張。（圖片來源：Yahoo購物中心）

4.只要$999快搶！愛迪達adidas 秋冬運動套裝 男款/女款 (多款任選)

原價$2,890 ↘ 2/4~2/5快閃價$999

只要$999，限時只有2天，手刀快搶。秋冬最怕的不是冷，是穿得太厚，看起來很沒造型感。adidas秋冬運動套裝，低調卻很存在感，剪裁很俐落，穿上去直接幫你修身拉長。而且adidas運動套裝即使拆開來混搭其他衣服，也照樣超好看。最重要的是，這幾套任選居然都只要$999，滿額還能再折價＋領購物金，趁限時兩天adidas品牌日大下殺，還不搶爆。

這幾套adidas運動套裝，居然任選都只要$999。（圖片來源：Yahoo購物中心）

5.限量$999搶！愛迪達adidas Grand Court 休閒鞋 運動鞋 男鞋/女鞋 (多款任選)

原價$2,490 ↘ 2/4~2/5快閃價$999

限時限量一雙只要$999，只有2天，快被搶爆了。adidas Grand Court是那種，每天穿也不會錯的鞋。外型簡單、配色選擇超多，不管是穿牛仔褲、運動褲還是寬褲，都很好看。走一整天腳都不太會累。每次出門想半天要配哪雙鞋，穿這雙adidas鞋就對了，而且不同顏色還能切換不同風格。這雙adidas鞋就是那種買了會超常穿的實穿類型。重點是，現在居然一雙只要$999，滿額還能再折價＋領購物金，一次入手2雙不同顏色剛剛好，隨時切換風格，有夠喜歡。

adidas鞋一雙只要$999，只有2天，快被搶爆了。（圖片來源：Yahoo購物中心）

6.$999限量搶！愛迪達 adidas CORERACER 跑鞋 慢跑鞋 運動鞋 男款(多款任選)

原價$2,090 ↘ 2/4~2/5快閃價$999

限量搶$999的adidas跑鞋！沒了就沒了。這雙adidas跑鞋專為長距離慢跑設計，輕量鞋身加上回彈鞋底，每一步都像踏在棉花糖裡，而且鞋面很透氣，雙腳隨時能保持乾爽，超適合跑者或習慣長時間運動的人。最重要的是，只要$999超高CP值！滿額還能再折價＋領購物金，很難不心動啊，限時又限量難怪這麼搶。

限時限量$999的adidas跑鞋，趕快手刀搶起來。（圖片來源：Yahoo購物中心）

7.下殺52折！愛迪達adidas RUNFALCON 3.0 跑鞋 慢跑鞋 運動鞋 男鞋 (多款任選)

原價$2,290 ↘ 2/4~2/5快閃價$1,190

下殺52折，一砍就砍1千多，錢包又要笑呵呵了。adidas RUNFALCON 3.0屬於生活型跑鞋。鞋身輕又穩，快走、慢跑、久站都很順，穿出門不會有穿的太運動的突兀感，但行動起來卻有運動鞋的舒適度。穿這雙adidas跑鞋，運動完直接去買東西或吃飯，也完全不違和。限時兩天adidas品牌日殺到52折，滿額還能再折價＋領購物金，當然要馬上穿走。

adidas品牌日，這雙adidas慢跑鞋殺到52折，滿額還能再折價＋領購物金。（圖片來源：Yahoo購物中心）

8.下殺34折！愛迪達adidas 運動長褲 男款/女款 (多款任選)

原價$2,690 ↘ 2/4~2/5快閃價$899

下殺34折，原價快2千7，居然殺到只要$899！說實話，秋冬會一直被拿來穿的褲子，真的就那幾件。adidas運動長褲就是那種，一穿就不想換掉的類型，從洗完澡穿上它的瞬間，就再也離不開它了，要拿去洗還會依依不捨。版型剛剛好，重點是穿起來不邋遢，就算直接穿出門都撐得住。趁限時2天時間，殺到只剩$899趕快搶回家，只要開始穿上它，就會不自覺想多買幾件放在衣櫃裡，隨時有得穿。

