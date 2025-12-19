最佛系的演唱會 藥師寺寬邦十週年台北開唱

日本人氣佛系歌手藥師寺寬邦今（19）日宣布，睽違兩年將於明年3月來台開唱，並首度站上台北國際會議中心舉辦大型專場演出，象徵代表作《般若心經 MUSIC》邁入十週年的重要里程碑。《圓 – Circle of Harmony 藥師寺寬邦 般若心經MUSIC 10週年世界巡演》台北場確定於2026年3月13日登場，將以更完整的製作規模，讓台灣樂迷一同參與最佛系的演唱會。

藥師寺寬邦自2016年展開禪音創作，以佛教經文為核心，融合現代音樂語彙，陪伴無數聽眾走過人生不同階段。本次巡演以「圓」為主題，象徵修行的圓滿與生命的流轉，也回顧他十年來累積的祈願與感動，將歲月中交織的情感凝聚成完整的聲音風景。預計帶來〈般若心經〉、〈大悲咒〉等經典曲目，藥師寺寬邦也透露正準備中文翻唱歌曲，作為送給台灣歌迷的驚喜。透過重新編曲與多樣樂器配置，讓經文在舞台上展現嶄新樣貌。

《圓 – Circle of Harmony 藥師寺寬邦 般若心經MUSIC 10週年世界巡演》將於2026年3月13日在台北國際會議中心舉辦，門票於12月23日中午12點開賣，購票請洽寬宏售票、全台萊爾富及OK便利超商，更多詳情請鎖定主辦單位官方社群專頁。