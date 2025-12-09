最佳健身好幫手！金毛犬爬身上「負荷訓練」讓主人哭笑不得

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

西班牙一名飼主近日分享家中狗狗的逗趣行為，引發網友熱烈討論，原本只是一次普通的居家健身，卻因愛犬的突然加入，而變成了充滿混亂與笑聲的「特別訓練」，對此飼主也無奈笑稱，自己可能是全世界做平板支撐最辛苦的人。

據了解，這名飼主養了一隻名叫「 Bailey 」的黃金獵犬，牠從小性格活潑親人，總是喜歡黏在主人身邊，當天飼主正在客廳練習平板支撐時，才剛撐好姿勢沒多久，愛犬便注意到主人趴在地上的奇怪姿勢，好奇心瞬間被激起。

「 Bailey 」平常就非常黏人，只要看到主人運動都想上前湊熱鬧

(示意圖/Unsplash)

「 Bailey 」平常就非常黏人，只要主人在地板附近活動，牠都會想湊上前查看，當然這一次也不例外，牠看到主人維持不動的姿勢，誤以為對方在邀請自己一起玩耍，於是興奮得立刻衝了過去，完全沒有意識到自己正在「妨礙訓練」。

狗狗一下貼近主人身旁觀察動作，像是在檢查姿勢是否標準，但下一秒又直接爬上主人的背，讓原本已經吃力的平板支撐瞬間變得更難堅持，飼主也一邊努力維持核心肌群，一邊被狗狗的熱情攻勢弄得大笑，差點被衝撞到失去平衡。

這段有趣又溫馨的互動曝光後，引起大量網友共鳴，不少飼主紛紛分享類似經驗，就有人表示，只要自己做瑜伽或伸展時，家裡的狗狗也一定會加入，而且永遠都以妨礙行程為主，也有人笑稱「 Bailey 」大概以為自己是在協助主人訓練核心。