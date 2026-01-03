最佳危機處理！林聰明沙鍋魚頭公開30頁報告書 高標準自主管理獲好評

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

嘉義知名店家「林聰明沙鍋魚頭」日前遭民眾投訴，在外帶湯品中驚見蟑螂。第三代接班人、執行長林佳慧火速發聲明道歉，表示嘉義衛生局已經兩度實地稽核後確認符合衛生規定，並宣布光華分店即日起無限期停業整頓。此外，林佳慧更親自回覆網友留言，持續回報改善進度，不迴避的危機處理被網友封為「公關教科書」。

林聰明沙鍋魚頭接連爆出食安問題，執行長林佳慧火速發聲明道歉，宣布光華分店即日起無限期停業整頓。（圖／嘉義林聰明沙鍋魚頭臉書）

林聰明沙鍋魚頭光華分店於去年底接連爆出外帶食物中出現蟑螂、塑膠袋。業者於事發後立即發表聲明，嘉義市衛生局分別於12月21日與23日前往門市稽查，兩次結果均顯示衛生標準合格。儘管如此，林佳慧仍決定嘉義中正路門市自12月22日起自主休業一週，進行全面清潔與流程檢視，至於發生事故的光華分店，則無限期自主休業，待環境、流程及管理標準經檢視與改善後，才會考慮恢復營業。

第三代負責人林佳慧在Threads與臉書上公開長達30頁的「食安事件的完整說明報告書」，向各界說明目前的改善進度。內容包括詳細的事件說明，公開中正與光華門市病媒公司消毒紀錄、開店SOP等文書資料，以及團隊在事件後採取的措施，甚至對蟑螂的品種、來源、出現原因都進行詳細的探討。

林佳慧公開長達30頁的「食安事件的完整說明報告書」，向各界說明目前的改善進度。（圖／翻攝嘉義林聰明沙鍋魚頭臉書）

林佳慧表示，「面對這次事件，我選擇誠實地看見自己的不足，也提醒自己，用更謙卑的心承擔品牌的責任」。她指出，老店真正珍貴的不是名氣，而是顧客願意走進來的信任，事件發生後，她和團隊站在第一線，重新檢視門市環境、作業流程與人員管理。嘉義市衛生局也兩度到店督導，雖然符合相關標準，但通過檢查無法讓她完全放心，因此選擇提高標準，從內部重新盤點，希望找出真正該改進的地方。

林佳慧正視問題、不推託的態度，以及細心製作的說明報告書，讓網友紛紛讚美，「哇，這還是第一次看到廠商自己寫出來檢討書，還寫這麼完整欸，真的非常棒！」、「光看能把蟑螂清楚寫出來，甚至連品種、可能原因都一次曝光，這還是我第一次看見有品牌願意這樣做，這種誠意…很難不再支持」、「這真的是我看過，最棒的道歉內容。不但從字裡行間的文字，不會感受到身為老店的桎梏，更能將過去如何重視食安、未來如何避免再發生的執行方策，寫的清楚且可行。這樣的品牌，完全值得市場多多消費」、「勇於承認，也願意改善，給予正向支持」。

