最佳國際品牌價值 這「品牌」再蟬聯榜首

[NOWnews今日新聞] 台灣經濟研究院今（5）日「2025 台灣最佳國際品牌價值」，其中華碩電腦、趨勢科技、聯發科分別列為前三名，其中華碩再度得到第一名。而前 25 名總體價值達 151.49 億美元，不但創下連續 6 年超越百億美元的成績，更寫下歷年最佳的價值表現，較去年成長2.7%。



在科技領域中，華碩憑藉 AI 驅動策略，從雲端到邊緣的完整生態布局，成功將技術優勢轉化為穩定的品牌累積效益，再度蟬聯榜首；聯發科技完整布局從邊緣到雲端的 AI 與通訊技術，以 45% 的品牌價值成長登上今年漲幅之冠。



新進榜品牌方面，致茂電子深化品牌重塑核心理念，以一致的品牌表達結合 AI 與先進測試布局，展現高度市場反應力；東元電機則以能源整合服務為核心推動品牌轉型，結合電氣化、智慧化與綠色能源布局，躍升為前 25 大品牌價值榜的新秀。



台灣各領域品牌發展亦歸納出六大關鍵議題。科技領域聚焦「AI 核心‧永續賦能」，以 AI 作為關鍵競爭力，並將永續納入成長策略，推動產業升級，如聯發科深化 AI 與綠電布局、台達電以「從電網到晶片」技術為基礎，持續以永續行動強化智慧綠色解決方案領導角色。電子消費領域強調「情境導向‧智慧延伸」，以實際使用情境為核心，深耕關鍵使用族群，並將永續納入產品與市場布局，如華碩以 ASUS AI Hub 佈局企業 AI 服務、技嘉透過 INDUSTRY 平台深耕企業級應用市場、威剛則以企業級 SSD 搶攻 ESG 驅動的政府採購需求。



▲「2025 台灣最佳國際品牌價值」，其中華碩電腦、趨勢科技、聯發科分別列為前三名，其中華碩再度得到第一名。（圖／台經院提供）

運動健康領域呈現「低碳生活‧智慧升級」趨勢，將綠色健康生活方式自然融入日常，並透過 AI 技術升級運動與健身體驗，包括美利達以多元 E-Bike 回應不同族群需求、巨大集團擴展室內騎乘布局、喬山結合零售通路與 AI 重訓設備，深化智慧健身體驗。工業製造領域聚焦「數位效率‧綠色轉型」，提升能源與製造效率。



食品零售領域走向「世代互動‧生活場景」，以年輕消費世代為核心，透過話題產品與實體空間創新， 85℃以跨文化話題飲品提升品牌活躍度、統一企業打造新世代複合商場，拓展多元生活體驗；金融服務領域則朝「智慧防護‧永續轉型」趨勢轉變，包括國泰推動 AI 即時服務、中國信託導入 GPT ATM 創新體驗、中租打造大型綠電交易平台，深化金融在能源轉型中的角色。



台經院表示，2025 年在AI 技術全面發展的背景下，品牌不再僅僅追求技術創新，而是更加注重將技術融入價值創造的過程，憑藉技術突破打造差異化的品牌體驗；同時，面對全球減碳趨勢，台灣品牌在綠色轉型中積極尋找新成長動能，實現商業價值與社會價值的雙贏。



2025 年上榜品牌展現「以人為本」的核心精神，從受眾實際需求出發，將創新轉化為在日常使用中真正有感的產品與服務，並在長期互動中累積信任與認同。



綜覽今年的產業環境，「Interbrand」 提出台灣品牌須關注的三大重點。



第一，將 AI 納入品牌核心，而非僅作為輔助工具，品牌需重新檢視定位與延伸範圍，確保在多元發展下仍維持價值一致性。



第二，優化多品牌管理，放大整體成長效益，隨著消費需求與使用情境日益多元，品牌須清楚梳理主品牌與子品牌分工，建立一致且有效的品牌架構。



最後，整合內外資源，打造連續一致的體驗，串聯組織、夥伴與服務，建立可長期經營的品牌關係。

