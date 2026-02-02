最佳有聲書 達賴喇嘛以「冥想」拿下首座葛萊美獎
第68屆葛萊美獎頒獎典禮(Grammy Awards)1日在加州洛杉磯登場，而西藏精神領袖達賴喇嘛(Dalai Lama)拿下了他的第一座葛萊美獎。
在主要的頒獎活動前的特別典禮中，這位諾貝爾和平獎得主以「冥想：達賴喇嘛尊者的沉思」(Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama)，榮獲「最佳有聲書、敘事暨故事錄音獎」。
在YouTube直播的頒獎典禮上，音樂家韋恩萊特(Rufus Wainwright)代表這位藏傳佛教精神領袖領獎。
韋恩萊特在台上開玩笑說，「好吧，顯然我不是達賴喇嘛」。「能夠參與這個項目是我的榮幸。能夠代表達賴喇嘛尊者領獎，我備感榮幸」。
達賴喇嘛的競爭對手實力堅強，包括美國最高法院大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)在內，甚至還有葛萊美獎主持人特雷弗諾亞(Trevor Noah)。 (編輯:柳向華)
