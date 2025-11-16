金馬獎2025／最佳男配角激戰！姚淳耀、黃鐙輝首戰金馬 力敵黃秋生

今年金馬獎最佳男配角，五位入圍者各展獨特魅力。姚淳耀在《我家的事》中詮釋30歲和50歲兩種年紀的「阿淵」，透過揣摩父親一輩及閱讀書籍，生動呈現角色心境，同片演員曾敬驊則憑藉獨特的外在與內在反差，成功詮釋「夏仔」一角，還有黃鐙輝在《左撇子女孩》飾演夜市攤商「強尼」，將自身為人父的經驗融入角色，資深演員黃秋生則以《今天應該很高興》入圍，並預測是《深度安靜》的金士傑可能獲獎。

姚淳耀首戰金馬形容心情如夢似幻。（圖／TVBS）

姚淳耀在《我家的事》中飾演汽車旅館老闆「阿淵」，需要詮釋30歲和50歲兩種年齡階段，為了完美呈現角色，姚淳耀不僅與導演多方討論，還特別揣摩自己父親一輩的言行舉止，他表示故事發生在彰化社頭，他會想像父親年輕時的樣子，並在表演中加入一點海口腔，開拍前也親自前往拍攝場景的汽車旅館，感受小鎮生活的氛圍。

為了理解「阿淵」隱藏性向的心境，姚淳耀閱讀了《荒人手記》等書籍，深入體會角色的情感世界。他提到與飾演「阿冬」的藍葦華有很好的默契，在拍攝過程中彷彿真的愛上了對方。姚淳耀坦言，相較過往角色，「阿淵」的情感表達較為內斂，曾讓他懷疑自己的表演是否不夠，但攝影師趙冠衡曾給予肯定，讓他更有信心。

出道15年的姚淳耀回憶起自己為電影付出的努力，包括反覆研讀劇本、每天前往電影資料館增進對電影的認識，甚至因為經濟拮据而自帶便當在樓梯上用餐。儘管已是金鐘視帝，但這次憑《我家的事》首度入圍金馬獎最佳男配角，姚淳耀形容心情如夢似幻。

曾敬驊反差特質演活「夏仔」一角。（圖／TVBS）

同片演員曾敬驊也入圍最佳男配角。作為首次加入劇組的演員，曾敬驊起初擔心自己無法追上進度或沒辦法詮釋好導演的親身故事，然而他很快就卸下心防，與劇組建立良好關係，導演潘客印也曾形容曾敬驊外表笑容燦爛，看似憨厚，內心卻有許多成熟想法，這種反差特質正適合演出白天笑容滿面、晚上躲在棉被裡哭泣的「夏仔」角色。

黃鐙輝將生命經驗結合角色。（圖／TVBS）

在《左撇子女孩》中飾演夜市攤商「強尼」，為了這個角色，他上網觀摩許多叫賣影片，並請教「叫賣哥」葉昇峻。黃鐙輝表示，自己養育三個孩子的經驗對詮釋「強尼」幫助很大，而導演使用iPhone拍攝的方式，也讓他的表演更加自然。從《艋舺》到現在15年，黃鐙輝坦言沒想過能入圍金馬獎，形容這種感覺像中了樂透。

黃秋生自認英文台詞不易。（圖／TVBS）

資深演員黃秋生則以《今天應該很高興》入圍最佳男配角。在片中，他飾演一位移居加拿大華人社區的香港人，面臨說英文台詞的挑戰。

金士傑詮釋內心深藏不露的老父親。（圖／翻攝自深度安靜臉書）

對於得獎可能性，黃秋生謙虛表示「不可能」，還預測《深度安靜》的金士傑可能獲獎。

