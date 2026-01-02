最佳觀賞期僅10天！苗栗華陶窯梅花搶先開跑 賞梅品茶單人即可成行

2026年跨年後，今（2）日起至周日將迎來入冬最強冷空氣，​氣象專家預估將形成今年首波「強烈大陸冷氣團」，本島平地可能出現7度以下低溫，北台灣整天寒冷。年末假期多，受寒流影響，位於苗栗縣苑裡鎮火炎山旁的華陶窯園區，梅花提前綻放，進入一年僅約10天的最佳觀賞期，華陶窯自即日起至15日規劃梅花季限定活動，邀請民眾把握花期，走入園區近距離欣賞冬日梅景。

華陶窯創立於1984年，座落於火炎山坡地，是結合柴燒陶藝與園林景觀的陶藝園區。園內原為花藝栽植的台灣原生植物，隨季節呈現不同風貌，目前正值白梅盛開，百餘棵老梅依山勢分布於小徑、池塘與谷地間，因地形聚香，在藍天下形成清楚的冬季景觀，是園區賞梅的主要特色。

（ 華陶窯提供）

華陶窯園區規劃冬梅限定的體驗活動，包含單人即可預約成行的「賞梅自在遊」、「賞梅品茶」等特別的行程，今年梅花季活動的一大亮點，安排專人導覽，讓賞梅不只走馬看花，將帶領遊客走訪梅谷秘境，並結合陶藝家陳美華於賞梅空間中策畫的自然陶環境展，讓遊客在賞花過程中，同步認識陶藝創作與園區地景之間的關係，提升整體參觀深度。

（ 華陶窯提供）

此外，「賞梅品茶」行程則安排民眾在梅花樹下品茗，搭配文山包種茶，成為梅花季期間的人氣體驗。華陶窯園區開放時間為每日上午9時30分至下午4時30分，實際花況將依天候而異。由於所有賞梅行程皆採預約並提供導覽服務，園方建議民眾提前安排，以確保參觀品質。活動詳情可至華陶窯官網或洽詢客服中心。

