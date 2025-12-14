最便宜機票不是周二 旅行社公布省錢秘訣 最多省17％

許多人長期認為周二是訂機票最便宜的日子，但美國全球旅遊公司最新報告顯示，周日才是目前最具省錢效益的訂票日，除了訂票日外，出發日期及提前預訂時間對票價影響更大，多數航線最佳訂票時機落在出發前1至3個月，國際航線則建議提前2至6個月，選對出發日期甚至可讓旅客最多節省17%費用，有助於降低旅行成本。

根據Expedia最新發布的《機票省錢攻略》分析，許多人長期認為周二訂機票最便宜，但透過全球訂票數據發現，周日才是當前最佳訂票日，因周日預訂機票可帶來較高的省錢幅度，對家庭或團體出遊而言，累計省下的金額更可觀。

廣告 廣告

但周日的機票較便宜不是絕對，報告指出，航空公司會頻繁調整票價，因此即使在周日購票，若某班機銷售迅速，價格也可能上漲；反之，若銷售狀況不佳，票價隨時可能下降。

報告也提到，出發日期對票價影響也很關鍵，國內航班選在周六出發通常最優惠，國際航線則以周四出發最划算，最多可節省17%費用，原因在於旅遊需求多集中於周五晚間與周日早上，需求高時票價上漲，需求低時價格則下降。

旅遊專家SkiVertigo也建議，旅客應多關注出發日期與提前預訂的時間長短，因這兩者對價格的影響通常比挑訂票日更明顯，以大多數航線來說，最佳訂票時機落在出發前1至3個月，提前近一年訂票往往未必能拿到最優惠價格，弱勢臨近出發才購票，還可能大幅增加成本，尤其是熱門航線；另Skyscanner網站的趨勢報告也認證，短程航線提前1至3個月訂票，國際航線則可提前2至6個月。

更多中時新聞網報導

馬克華伯格《全家逃走》 認女兒戀愛是噩夢

Ozone嗨歌新北耶誕城 周子翔彩排摔跤

NBA》榮升熱火一哥 阿德巴約熬出頭