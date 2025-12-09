最信任反成破口？高翬3關鍵事證恐送昌進土城？

論壇中心／邱暐琪報導

民眾黨主席黃國昌遭指控，利用凱思國際收錢辦事的涉貪風波延燒。《鏡週刊》今（9日）再爆，凱思國際避免幕後的藏鏡人曝光的三道防火牆全曝光。而黃國昌則發聲明嗆《鏡週刊》，「將提起民刑事告訴，絕不容宵小鼠輩禍亂國家」。對此，桃園市議員于北辰在《台灣最前線》中直言，凱思國際背後「結構性」的做法，只要檢調追查這三大方向，黃國昌離土城就不遠了。

于北辰指出，黃國昌的姻親、高翬表弟與友人臨櫃現金存款、成立凱思國際，這位高翬表弟及友人，在凱思沒有持股、沒有職務，卻願意當車手的角色幫忙存錢，顯示出背後藏有「結構性」的做法。

于北辰認為，凱思所交付的每一個人、資金、法人、關係鏈，這其中所設下的斷點，最後都指向黃國昌的姻親高翬。呼籲檢調單位盡速追查三大方向：高翬表弟的「資金」哪來、從高翬的耘力公司到黃國昌替企業質詢的所有「人脈」，以及耘力公司歇業是否有「資料」遭銷毀。于北辰狠酸，這三大方向是目前黃國昌最擔心的，其中只要一個環節被查到了，黃國昌恐怕會如柯文哲所說「會被抓進去」。

