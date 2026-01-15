隨著春天腳步接近，正是規劃一趟放鬆又有質感假期的最佳時機。想一次擁有海景、異國風情、美食饗宴與全齡娛樂體驗，越來越多旅客將目光投向郵輪旅行。MSC地中海郵輪榮耀號（MSC Bellissima），推出最新春季與夏季航次優惠方案，以限時禮遇與早鳥折扣，為旅客打造高 CP 值的夢幻海上假期。

最值得體驗的郵輪假期 MSC榮耀號春季限時禮遇、夏季早鳥同步開跑

春季航次限時禮遇 名額有限、錯過不再

針對春季熱門航次，MSC榮耀號祭出極具吸引力的限時優惠。3 月 8 日自高雄出發航次，指定艙房可享「第 3 人 0 元」超值禮遇，無論是家庭出遊、親子同行或好友揪團，都能以更輕鬆的預算，升級一趟高品質郵輪假期。

廣告 廣告

此外，3 月 12 日高雄出發航次與3 月 18 日基隆出發航次，同步推出「指定艙房第 2 人半價」優惠，特別適合情侶、夫妻或雙人旅行族群，讓春日旅行不只浪漫，也更聰明省。

這波春季航次正值氣候宜人，海況穩定，加上熱門日期名額有限，向來是郵輪市場中最受歡迎的檔期之一，建議有興趣的旅客把握時間，及早卡位。

最值得體驗的郵輪假期 MSC榮耀號春季限時禮遇、夏季早鳥同步開跑

夏季航次早鳥優惠 提前規劃省更多

不只春季有好康，MSC榮耀號同步釋出夏季航次早鳥優惠，即日起至 1 月 31 日前完成預訂，即可享有「每房現省 6,000 元」的早鳥折扣。對於計畫暑假出遊、家庭旅遊或想避開臨時高價的旅客而言，現在正是提前規劃的最佳時機。

夏季航次擁有更長的假期彈性與豐富船上活動，從泳池派對、劇院級表演，到親子俱樂部與各式主題餐廳，讓每位旅客都能在海上找到專屬於自己的度假節奏。

最值得體驗的郵輪假期 MSC榮耀號春季限時禮遇、夏季早鳥同步開跑

MSC榮耀號以現代感設計與豐富設施聞名，船上集結國際級表演、特色餐飲、精品購物與多元休閒空間，無論是首次體驗郵輪的新手，或是追求質感旅遊的資深玩家，都能感受到截然不同的度假魅力。

對旅客而言，郵輪不只是交通工具，而是一座移動式度假村，從登船那一刻起，假期便正式展開。

最值得體驗的郵輪假期 MSC榮耀號春季限時禮遇、夏季早鳥同步開跑

把握優惠檔期，為今年的假期規劃

春季限時禮遇搭配夏季早鳥優惠，MSC榮耀號一次釋出雙重誘因，正是入手郵輪行程的最佳時點。無論是想在春天輕鬆出遊，或提前為暑假留下最美好的回憶，現在就把握優惠檔期，為自己與家人預約一段難忘的海上旅程。

MSC榮耀號持續於官網及FB粉專即時更新各項航程規範與活動細節，確保消費者能掌握最準確的旅遊資訊。目前在台相關諮詢與預訂服務，主要由五福、可樂、行家、百威、東南、信安、喜鴻、雄獅、尊榮與鳳凰等多家授權旅行社（按筆畫排序）共同推廣。查看原文